Desaparecido Sala mandó audio angustiado por el vuelo, según amigos

El futbolista argentino Emiliano Sala expresó en un mensaje de voz enviado a sus amigos su preocupación por las condiciones de la avioneta en la que iba a bordo previo a que se perdiera el rastro de la nave el lunes en el Canal de la Mancha.

"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff", dice el mensaje de voz que se le atribuye a Sala, según reproducen este martes medios de prensa locales.

"Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo", dice supuestamente Sala en el mensaje de Whatsapp.

El excompañero de Sala en Bordeaux, el uruguayo Diego Rolan, había revelado a la prensa la existencia de un audio en el que Sala hablaba sobre su preocupación respecto al vuelo.

Sala, de 28 años, acababa de firmar su pase del Nantes francés al Cardiff City, el club galés que compite en la primera división inglesa.