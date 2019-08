Deschamps comparte ser "intransigente" con la homofobia en los estadios

El fútbol francés debe mostrarse "intransigente" contra las pancartas y cánticos homófobos que están protagonizando el inicio de temporada en la liga francesa, estimó este jueves el seleccionador del país, Didier Deschamps, sin pronunciarse sobre si la mejor medida para combatirlo es la interrupción de los partidos.

"No hay espacio para la discriminación (...) Hay que ser intransigente con ese tipo de hechos pero (...) es un problema difícil de solucionar, requiere una reflexión muy profunda", subrayó Deschamps en una conferencia de prensa, en la que anunció su lista de convocados para los próximos partidos en las eliminatorias para la Eurocopa-2020, contra Albania y Andorra.

Las instancias del fútbol francés están decididas a combatir la homofobia en los estadios del país y en el inicio del curso se han detenido brevemente varios encuentros.

El miércoles, el partido entre Niza y Marsella, de la tercera jornada de la Ligue 1, estuvo parado doce minutos por pancartas y cánticos homófobos. Ese duelo se sumó así a otros de la primera y segunda división que desde el inicio de temporada estuvieron parados unos minutos tras avisos por megafonía para que cesaran los cánticos.

"No voy a decir que había que hacerlo (interrumpir los partidos) o que no había que hacerlo. Lo que todo el mundo puede constatar es que perturba el desarrollo de un partido y cuando digo eso no quiero decir que no haya que tomar esa decisión", señaló Deschamps.

"No voy a excluir a la selección de Francia de esto. Todos estamos unidos para luchar contra este problema", añadió.