Dinamo Bucarest de Penedo enfrentará al Athletic Bilbao en Liga Europa

El Dinamo Bucarest del portero panameño Jaime Penedo se medirá al Athletic Bilbao en la tercera ronda de la Liga Europa de la UEFA.

Tras el sorteo realizado la mañana del viernes, al Dinamo Bucarest le toca enfrentar al conjunto español el 27 de julio y 3 de agosto.

Penedo dijo a RPCTV.COM desde Rumania que el Athletic es un rival bravo, pero que está bien medirse a un gran equipo.

El Dinamo Bucarest debuta en el torneo de primera división mañana sábado visitando al Juventus Bucarest. *

