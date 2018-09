Dirigentes del fútbol panameño se reúnen con AFUTPA y FIFA

Este miércoles se dio una reunión entre miembros de la FEPAFUT, directivos de los clubes de la Liga Panameña de Fútbol y de la Liga Nacional de Ascenso (LNA), con la junta directiva de la Asociación de Futbolistas de Panamá (AFUTPA) y representantes de la FIFA para tocar temas de importancia relacionados con el fútbol nacional.

Según informó la Federación Panameña de Fútbol a RPC por medio de su relacionista pública Jenny Berdiales, está reunión estaba programada con tiempo de anterioridad y no era una reacción al comunicado que salió a relucir en horas del mediodía por cuenta de los jugadores de la Selección de Panamá en respaldo del Presidente de AFUTPA, Juan Ramón Solis, por los hechos dados el pasado viernes en el Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez cuando se daba el partido entre CAI y Plaza Amador por la décima jornada de la LPF, sin embargo, pudimos conocer que los temas a tratar en dicha reunión, eran sobre el contrato modelo de los futbolistas y la instalación de la Cámara Nacional de Resolución de Disputa, siendo estos dos de los puntos que se mencionaron en el comunicado de los jugadores, dentro de las negociaciones del pliego de peticiones que pedían se finiquitaran pronto.

Respecto al comunicado como tal y la advertencia de los seleccionados nacionales de "tomar medidas sobre la gira al Continente Asiático" programada para el mes de octubre, si no se daba una respuesta positiva de parte de los dirigentes, Berdiales dijo que la FEPAFUT no daría una respuesta por el momento.

Por su parte, José Luis Dejuane, Presidente del San Francisco FC y uno de los presentes en la asamblea de dirigentes, realizó dos publicaciones en su cuenta de Twitter al respecto, en la primera compartiendo fotografías de la reunión con el texto: "Si siempre ha habido comunicación y siempre ha existido disposición, no entiendo por qué se complican las cosas? Hay algo que no me cuadra.", y horas después tuiteó: "La buena voluntad y la comunicación deben ser los pilares. Nunca perdamos eso. Nunca", acompañado de una foto junto a Eladio Mitre, Secretario General de AFUTPA, Manuel Arias, dirigente del CD Universitario, Juan Ramón Solis, Presidente de AFUTPA, entre otros.

Si siempre ha habido comunicación y siempre ha existido disposición, no entiendo por qué se complican las cosas? Hay algo que no me cuadra. pic.twitter.com/nJBLMN6r19 — Jose Luis Dejuane (@jldejuane) 26 de septiembre de 2018





La buena voluntad y la comunicación debe ser los pilares. Nunca perdamos eso, nunca. pic.twitter.com/bNP2vCOvha — Jose Luis Dejuane (@jldejuane) 27 de septiembre de 2018





Aquí el comunicado de los jugadores de la Selección de Panamá:

¡LO ÚLTIMO! 🚨😧 Jugadores de la Selección de Panamá 🇵🇦 no viajarán a la Gira Asiática si no se soluciona la situación con @afutpa. ¡Aquí el comunicado! 📃 ¿Qué opinas? #FutbolRPC pic.twitter.com/i8dRGGcdyo — Deportes RPC (@deportes_rpc) 26 de septiembre de 2018