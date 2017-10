635x357 EEUU-Panamá, un partido fundamental para ambos. RONALD BLUM (Associated Press)

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Acostumbrados a clasificarse a la Copa del Mundo con tiempo de sobra, los jugadores de Estados Unidos saben que otro paso en falso podría costarles el pase a la cita del año próximo. Para Panamá, es la oportunidad de cobrarse revancha y hacer historia.

“Necesitamos esos puntos imperiosamente”, dijo el volante Christian Pulisic un día antes del crucial partido contra Panamá del viernes. “Vamos a tener que salir con todo”.

En el cuarto puesto del hexagonal final de la CONCACAF y con dos partidos por disputar, Estados Unidos aún puede atrapar una de las tres plazas directas para la región. Eso lo pueden lograr con una victoria ante Panamá, seguido por un triunfo o un empate contra Trinidad y Tobago el martes.

México se clasificó de antemano y lidera la tabla con 18 puntos. Costa Rica marcha segundo con 15 unidades y tiene el boleto al alcance de la mano. Estados Unidos (nueve) podría desplazar a Panamá (diez) de la tercera posición con una victoria. Honduras también suma nueve puntos de cara a su partido contra Costa Rica, pero Estados Unidos les aventaja levemente en la diferencia de goles.

Mientras Estados Unidos busca clasificarse a su octavo Mundial, Panamá procura participar por primera vez en la máxima cita del fútbol. El arquero Jaime Penedo, el zaguero Felipe Baloy y el atacante Luis Tejada son todos jugadores que pasan de los 35 años de edad, y se les agota el tiempo. Cerrarán las eliminatorias como locales ante Costa Rica el próximo martes.

“Ellos tienen la experiencia, muchos mundiales. La historia juega a su favor y creo que tienen jugadores determinantes para pasar este momento. Lógico si nosotros los dejamos”, comentó el mediocampista panameño Gabriel Gómez.

“Tenemos una sola visión, un solo objetivo, que es ganar. Queremos unir al país, queremos que la alegría sea para Panamá y vamos a esforzarnos, sacar la jerarquía”, añadió Gómez.

Hace cuatro años, Estados Unidos no recurrió a sus titulares al visitar a Panamá en el cierre del hexagonal, y los anfitriones estaban a 90 segundos de ganar y avanzar a un repechaje ante Nueva Zelanda. Pero Graham Zusi y Aron Johannsson anotaron en los descuentos del segundo tiempo, lo que le permitió a México quitarle a Panamá la cuarta plaza. México procedió a vencer a Nueva Zelanda para clasificarse al Mundial de Brasil.

Esta eliminatoria ha sido un calvario para Estados Unidos, sufriendo dos derrotas como locales en un mismo proceso por primera vez desde 1957: el 2-1 ante México en noviembre y el 2-0 contra Costa Rica el mes pasado.

“No me he puesto a pensar en qué ha salido mal o lo que no hemos hecho”, señaló el zaguero estadounidense Omar González. “Todos somos conscientes de lo que necesitamos hacer ahora”.

Al cuarto lugar de CONCACAF le tocará disputar un repechaje el mes próximo contra Australia o Siria, que el jueves empataron 1-1 en Malasia y jugarán el partido de vuelta el martes en Sydney.