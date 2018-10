Guerrero marca triplete y el Maccabi Tel Aviv avanza en la UEFA Youth League

El Maccabi Tel Aviv avanzó a la segunda ronda de la UEFA Youth League con un triplete del panameño Eduardo Guerrero que fue fundamental para la remontada de su equipo por 3-0 sobre el Anzhi ruso (global 5-3) en el Ramla Municipal AStadium.

Guerrero marcó a los minutos 7 (penal), 90 y 93 en el triunfo de su equipo que en la ida había perdido 3-2 con un gol del panameño para sumar cuatro (4) en esta serie.

El Maccabi Tel Aviv ahora espera al ganador de la serie entre el Maribor de Eslovenia y el Sigma Olomouc de República Checa. Los partidos de esta segunda ronda se disputarán el 7 y 28 de noviembre siendo muy difícil su participación en el primer partido por su participación en el premundial Sub-20 en Estados Unidos. *

