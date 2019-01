El avión de Emiliano Sala sigue desaparecido, la esperanza se reduce

Las esperanzas de encontrar con vida al futbolista argentino Emiliano Sala se fueron reduciendo a lo largo del martes, después de que no se encontrarán durante el día indicios del pequeño avión en el que viajaba y que desapareció el lunes por la noche en el Canal de la Mancha.

La policía anunció hacia las 17h00 GMT la interrupción de las operaciones de búsqueda por este martes, centradas en el punto donde el aparato desapareció de los radares, a una veintena de kilómetros al norte de la isla de Guernesey.

"No hemos encontrado ningún indicio de las personas que iban a bordo. Si amerizaron, las opciones de supervivencia son a estas alturas, desgraciadamente, escasas", indicó la policía en su cuenta de Twitter, precisando que se reanudará la búsqueda cuando amanezca el miércoles.

Sala, de 28 años, viajaba el lunes a Cardiff, la ciudad galesa del club de la Premier League al que acababa de ser traspasado, desde Nantes (Francia), donde jugaba hasta ahora.

"Desgraciadamente, nos tememos lo peor", declaró a la AFP John Fitzgerald, director general de la agencia de socorro marítimo Channel Islands Airsearch.

- "Es desesperante" -

La alerta la dio a las 20h20 GMT el lunes por la noche el control aéreo de Jersey, señalando que un pequeño aparato privado monomotor Pier PA-46 Malibú había desaparecido de su radar.

Según los controladores aéreos, el avión, que volaba en un primer momento a 5.000 pies, habría solicitado descender a 2.300 pies, cuando se perdió su pista.

La búsqueda por mar y aire que comenzó el lunes por la noche se interrumpió horas más tarde debido al viento creciente, una marea demasiado agitada y la mala visibilidad. No se encontró ninguna pista del aparato.

Se retomó el rastreo del avión este martes a las 08h00 GMT, bajo la dirección de los guardacostas de Guernesey, con medios británicos y franceses.

El delantero de 28 años, autor de 12 goles con el Nantes en la primera mitad de la temporada, había sido traspasado por una suma récord para el Cardiff de 17 millones de euros.

"Estamos muy preocupados por las últimas noticias, por Emiliano Sala. Esperamos una confirmación antes de poder decir nada más", señaló el presidente del Cardiff Mehmet Dalman.

Su fichaje tenía como objetivo salvar a su nuevo equipo, actual 18º y en posición de descenso.

El lunes, Sala había acudido al centro de entrenamiento del Nantes, que este martes aplazó su partido de Copa de Francia del miércoles debido a la desaparición, para recuperar sus últimos objetos personales. La cuenta de la red social Twitter del club publicó una foto del delantero rodeado de sus antiguos compañeros.

"Es desesperante, no se puede creer. No sé nada. Nadie me llamó (de los clubes), me enteré por los medios. Yo hablé el domingo con él", señaló el padre del jugador a medios argentinos.

- Al Burdeos por el Proyecto Crecer -

Sala se formó en el Burdeos, al que llegó como adolescente a través del Proyecto Crecer, la escuela de fútbol creada por el club francés en la provincia de Córdoba, Argentina.

Cedido a diferentes clubes (Orléans, Niort y Caen), encadenó goles pero no llegó a imponerse en su club propietario, que lo traspasó en 2016 al Nantes por un millón de euros.

En Haillan, el centro de entrenamiento del Burdeos, había este martes un sentimiento de tristeza. El medio argentino Valentín Vada, al que Sala consideraba como un hermano pequeño, escribió en Twitter: "¡Vamos mi hermano! ¡Reaparece por favor!".

Con los Canarios ofreció su mejor versión, sobre todo esta temporada, en la que mostró gran efectividad, atrayendo a clubes de mayor potencial.

En el Cardiff el espigado jugador, 1,87 metros, había fichado por tres temporadas y media.

"Estoy muy contento de estar aquí, es un gran placer, para mí es especial (ser el fichaje más caro del club). He venido para ayudar a mis compañeros y al club", señaló tras firmar el sábado.

El fútbol inglés ya vivió un duelo esta temporada por otra catástrofe aérea: el accidente del helicóptero que transportaba al presidente del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, el 27 de octubre. Falleció junto a otras cuatro personas.