Entrenador del Newcastle dice que es más peligroso ir al supermercado o la gasolinera

El entrenador del Newcastle, Steve Bruce, instó a reanudar la Premier League a finales de junio, asegurando que es más peligroso ir al supermercado o la gasolinera que jugar a fútbol.

No obstante, Bruce advirtió que los jugadores "pueden caer como un castillo de naipes" con lesiones si no de da tiempo suficiente a los entrenadores a preparar físicamente a sus futbolistas antes de una eventual reanudación del torneo.

Bruce no teme los riesgos de contagio si se aplican las medidas sanitarias para proteger a los jugadores. "Probablemente haya más riesgos yendo al supermercado o poniendo gasolina en el coche", ironizó.

"Tenemos suerte, vamos a ser controlados cada tres días", añadió.

Sí se mostró más preocupado por el riesgo de lesiones después de un largo periodo de inactividad. "La mayoría de los entrenadores tenemos las mismas preocupaciones. Necesitamos al menos seis semanas. No veo cómo los futbolistas podrían volver a jugar partidos antes de finales de junio", señaló el técnico este domingo en el Sunday Telegraph.

El gobierno británico abrió la puerta a una reanudación a puerta cerrada de las competiciones a partir del 1 de junio y la Premier League busca soluciones para tratar de disputar los 92 partidos que restan para el final del campeonato, suspendido desde mediados de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus.

Los clubes se reunirán el lunes para adoptar un protocolo sanitario que permita comenzar los entrenamientos el martes, respetando las medidas de distanciamiento físico impuestas en el país europeo más afectado por la pandemia (cerca de 35.000 muertos).

El Newcastle no juega desde el 7 de marzo y el exdefensa del Manchester United insistió en advertir sobre el peligro para la salud de los jugadores: "Hay que recordar que han estado ocho semanas parados y probablemente sea la parada más larga que hayan hecho en sus carreras".

El internacional del Manchester City Raheem Sterling coincidió con Bruce en la necesidad de dar a los jugadores un periodo adecuado de preparación: "No puedes volver (a jugar) con una semana y media o dos semanas (de entrenamiento)", declaró el delantero en su canal de Youtube.

"Se necesitan cuatro o cinco semanas completas, especialmente si vuelves a la competición te juegas directamente los puntos", añadió.

La idea de reanudar el campeonato no causa unanimidad entre los futbolistas, divididos entre aquellos que temen el virus y lo que quieren volver a jugar.

La exestrella del Manchester United Wayne Rooney, que ahora juega en el Derby County de la segunda división, aseguró al Sunday Times que "la preocupación no es tanto por nosotros mismos, que siempre tenemos el riesgo a una lesión, sino de llevar el coronavirus a casa e infectar a los que nos rodean. La vida de la gente está en riesgo".

El excapitán de la selección inglesa criticó también lo poco que se ha consultado a los jugadores: "Algo que me ha sorprendido es lo poco que cuentan nuestras opiniones. La Premier League se comprometió con los jugadores (a pedirles opinión), a través de los entrenadores y capitanes. Pero como capitán del Derby, no he recibido ninguna llamada para preguntar qué opinan los jugadores del Derby sobre una reanudación" de la temporada.

Alemania se convirtió el sábado en el primer gran país europeo de fútbol que reanuda su campeonato, un modelo que pretenden seguir España, Inglaterra e Italia para completar sus temporadas a partir de junio, aunque están a la espera de recibir la autorización gubernamental.