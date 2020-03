Equipo de Harold Cummings en Chile reduce salarios por crisis de coronavirus

El club Unión Española se convirtió en el primer equipo chileno en anunciar la reducción del sueldo de sus jugadores ante la crisis provocada por la expansión del coronavirus, provocando la molestia del sindicato de futbolistas.

Unión Española, de la primera división de Chile, redujo cinco días de sueldo durante marzo de sus jugadores pero se comprometió a reintegrarlos una vez que pase la crisis, en una medida que no cayó bien a los jugadores, declaró a periodistas Luis Baquedano, gerente del club.

"Qué nos interesa más ¿recibir el 100% del sueldo hoy y nada el próximo mes o el subsiguiente? Hemos tratado de consensuar", sostuvo Baquedano.

La decisión se adoptó ante la compleja situación económica del club por la falta de ingresos y para evitar despido luego que la semana pasada, la Asociación Nacional del Fútbol profesional (ANFP) anunció la suspensión indefinida de todos los torneos profesionales y amateur de Chile debido a la expansión de la pandemia del coronavirus, que hasta este lunes ha dejado 2.449 infectados y ocho muertos.

"Nos parece inaceptable que Unión Española anuncie la rebaja en las remuneraciones de sus jugadores ya que el plantel ha seguido trabajando mediante instrucciones y pautas al pie de la letra", respondió Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP).

García agregó que la determinación del club no tiene "sustento legal, tampoco ético", y advirtió que demandará sanciones "por no cumplimiento de obligaciones".

"Me tiene absoluta y completamente sin cuidado lo que opine el SIFUP, no están a la altura de lo que está ocurriendo en el país", respondió el gerente de Unión Española.

Universidad de Chile, uno de los grandes del fútbol local, decidió no recortar sueldos al menos en el corto plazo, según explicó el capitán del plantel, Martín Rodríguez tras conversar con el presidente del club, José Luis Navarrete.

"Él (Navarrete) me dijo que por el momento a corto plazo eso no va a pasar con nosotros. Hablamos de abril y mayo, más de eso no podemos prever lo que va a pasar", dijo Rodríguez a radio Cooperativa.

La cancelación de los torneos profesionales preocupa a la dirigencia del fútbol chileno ya que esto podría suponer problemas en cuanto a los contratos televisivos firmados con el Canal del Fútbol (CDF) de propiedad de la empresa estadounidense Turner.

