Eric Davis anotó y César Blackman dio asistencia en triunfo del DAC

Los panameños Éric Davis y César Blackman fueron figuras en el triunfo del FC DAC esta mañana por 3-1 ante el Trenčín en la jornada 26 del fútbol de Eslovaquia.

Davis, con un potente disparo de pierna derecha, marcó el primero para su equipo a los 12 minutos de partido, mientras que Blackman dio una larga asistencia a Bayo Vakoun para el segundo a los 52 minutos.

El tercer tanto lo marcó Kristopher Vida a los 77 minutos, siendo el 3-0 momentáneo, mientras que sobre el final, Trenčín descontó.

DAC con este resultado es segundo del campeonato con 48 puntos, por detrás del Spartak Trnava, que tiene 57.

. @fepafut international Eric Javier Davis gets the first for the #DAC with a beautiful taken goal in the 12th minute 🇵🇦 #FortunaLiga pic.twitter.com/GpLzx7VXEv

. @Cesar97759247 popped up with an assist for the second with great vision, which @vakoun45 took with great composure. 👏 pic.twitter.com/7DbANnL7no