Eric Davis anota su 5to gol de la temporada en Eslovaquia

El lateral panameño Eric Davis está firmando una gran temporada con el FC DAC 1904 de Eslovaquia, y este fin de semana anotó su quinto gol de la presente temporada ante el Zemplín Michalovce.

Davis fue el autor del primer tanto de su equipo a los 57 minutos tras un cobro de tiro libre que tuvo leve desvío y se fue al fondo de las redes.

El DAC completó la victoria con anotación de Kristopher Vida, para sumar tres puntos que le permite estar en la segunda posición del campeonato con 54 puntos.

César Blackman no participó de este encuentro y Davis jugó 61 minutos.

Eric Davis continued his ever impressive goal record in @FortunaLigaSK, as the Panamanian defender scored with a fortunate freekick goal against Zemplín.



