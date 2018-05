Erick Davis en el equipo ideal de la Liga de Eslovaquia

El panameño Erick Davis tuvo una aceptable temporada con el FC DAC 1904 de Eslovaquia que se vio coronada al ser incluído en el equipo ideal de la Liga Fortuna.

Davis fue escogido como el mejor lateral izquierdo de la liga 2017-2018. Sus compañeros Lubomir Satka, Erik Pacinda y Marin Ljubicic también fueron incluído en el once ideal.

El ex Árabe Unido jugó un total de 2535 minutos siendo titular en 30 ocasiones y marcando 4 goles. Destacar igualmente la gran cantidad de asistencias.

La buena temporada del FC DAC 1904 se vio premiada con la clasificación a la próxima Liga Europa luego de finalizar en la tercera posición con 57 puntos. *

Congratulations to Eric Davis, Ľubo Šatka, Erik Pačinda, & Marin Ljubicic who have all represented #DAC in Slovak Fortuna Liga team of the year. 👏 pic.twitter.com/jpASFaIHwV