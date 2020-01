Escándalo de dopaje remece inicio del Clausura mexicano

La Liga MX revive la modalidad de los partidos de jueves por la noche.

Pero el tema que ha remecido el inicio del torneo Clausura es el posible dopaje de Víctor Guzmán, el prometedor volante que se aprestaba a debutar con Chivas.

El lunes trascendió que Guzmán, quien fue uno de los traspasos más sonados en el mercado invernal al fichar con el Guadalajara por unos 8 millones de dólares, dio positivo en un control cuando militaba en Pachuca y quedó suspendido de la liga mientras se resuelve su situación.

Chivas anuló la compra del jugador de 24 años, que pidió el análisis de la prueba B para probar que no se dopó y poder continuar con una carrera que ya lo vio disputar los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que apuntaba hacia el Mundial de Qatar.

El probable dopaje de Guzmán provocó duras críticas a los dirigentes del fútbol mexicano por el retraso en el anuncio de un positivo que se dio en un partido realizado en agosto del año pasado.

“Es imposible que se oculte un resultado de análisis, nosotros hacemos pruebas aleatorias en dos partidos por jornada y en todos los encuentros de la fase final, pero al no tener México un laboratorio certificado, se mandan al extranjero”, dijo Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX. “Recibimos el resultado apenas la semana pasada”.

Guzmán fue notificado desde el jueves y por eso se ausentó de los entrenamientos y no participó en el primer partido de Chivas, que derrotó a Ciudad Juárez el sábado por la noche.

Precisamente, Ciudad Juárez intentará levantarse de ese tropiezo cuando reciba el jueves a Pumas, que lució bien en su debut en casa y va por su segundo triunfo en este campeonato.

Los universitarios, que vencieron 2-1 a Pachuca el domingo pasado, no han ganado de visitante en sus últimas ocho salidas. La última fuera victoria de Pumas fuera del Olímpico universitario se remonta al 23 de septiembre del año pasado, cuando vencieron 2-1 al Atlético de San Luis.

El encuentro será el primero de cuatro partidos programados en un jueves durante este Clausura.

Se trata de una estrategia de los dirigentes de la liga para generar más audiencia. Estuvo a prueba en el último torneo de segunda división y ahora llega a la máxima categoría, donde en la década de los 80 se llegaron a programar encuentros en ese día.

Los otros partidos programados en jueves en este torneo son Atlas-Monarcas, en la quinta fecha, Tijuana-Juárez (14) y Atlético de San Luis-Toluca (16).

SIBOLDI EN LA MIRA

Para el viernes, Cruz Azul intentará levantar cabeza luego de una mala presentación en casa cuando visite al San Luis, mientras que Atlas va por un segundo triunfo cuando reciba al Puebla.

La Máquina viene de perder 2-1 con los Zorros en un partido en el que por distintas lesiones el entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi no pudo contar con varios jugadores del cuadro titular.

A pesar de eso, el entrenador uruguayo fue objeto de críticas y la prensa deslizó que la dirigencia ya le está buscando reemplazo.

“No es la primera vez que vivo momentos complicados, ya tengo experiencia y no tengo dos días en esto”, dijo Siboldi. “Es molesto que hablen mal de uno que quieran que me cambien y que digan que no sirvo y que no estoy preparado, pero me importa poco lo que puedan decir”.

DEBUT DE LOS FINALISTAS

El sábado será el debut de Monterrey y América, los dos equipos finalistas del torneo anterior que pospusieron sus encuentros por la primera fecha para darle descanso a sus jugadores.

Los campeones Rayados se estrenan en casa recibiendo a Morelia y las Águilas lo harán ante Tigres, en el encuentro más atractivo por la primera fecha.

De arranque, América tendrá que sobreponerse a la salida del argentino Guido Rodríguez al Betis. El volante fue uno de los jugadores más destacados del equipo en los últimos años y ganó el Balón de Oro de la Liga MX apenas el año pasado.

También el sábado, las renovadas Chivas irá por un segundo triunfo cuando visiten a Pachuca.

En otros encuentros: Toluca-Necaxa, Querétaro-Tijuana y Santos-León.