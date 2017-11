635x357 España no sufre al ataque pese a ausencia de Costa. TALES AZZONI (Associated Press)

MADRID (AP) — España no podrá contar con Diego Costa al menos hasta el próximo año, y a nadie realmente le preocupa su ausencia.

Gracias a la buena cantidad de delanteros con que dispone, “La Roja” está cubierta al ataque a siete meses del inicio de la Copa del Mundo.

El gran momento por el que pasan Álvaro Morata, Iago Aspas y Rodrigo ha contribuido a que no se discuta sobre la ausencia de Costa.

Costa no ha sido convocado por el técnico Julen Lopetegui desde junio dado que no ha jugado en toda esta temporada, la que comenzó marginado del plantel de Chelsea antes de ser transferido al Atlético de Madrid. Como el club español cumple con una sanción de la FIFA, el ariete no puede ser incorporado oficialmente hasta enero, por lo que el brasileño naturalizado español está limitado a participar de los entrenamientos hasta entonces.

Lopetegui señaló que no considera convocar al veterano de 29 años hasta que no retome su nivel su juego.

Hasta ahora, eso no ha sido motivo de preocupación.

Los otros delanteros han estado haciendo bien el trabajo, al clasificar a España a Rusia 2018 sin tener que disputar el boleto en la fase de repechaje.

"Estamos muy contentos con todos", declaró Lopetegui a la estación de radio local Cadena Ser. "Morata es un ‘nueve’ muy bueno que tenemos y estamos muy contentos, y Rodrigo también, Aspas también, Diego Costa cuando esté también".

El último juego en que Costa participó fue un choque de eliminatoria en Macedonia, donde anotó el gol decisivo en una victoria por 2-1.

Desde entonces, España ha superado a sus rivales por marcador global de 15-0 en cuatro encuentros. Morata ha aportado tres dianas _entre ellas la última en el triunfo por 3-0 sobre Italia en septiembre. Aspas metió dos frente a Liechtenstein en la goleada de 8-0 un par de días después, y Rodrigo hizo un gol al superar 3-0 a Albania en octubre, triunfo que le aseguró a España otro pase a un Mundial.

El trío también ha mejorado en sus respectivos clubes.

Morata metió el gol de la victoria por Chelsea contra Manchester United el pasado fin de semana, Rodrigo viene de una racha de tres anotaciones en los últimos tres partidos del Valencia, y Aspas registra tres goles en los últimos dos compromisos del Celta de Vigo.

"Cuando llegue el momento, decidiremos", dijo Lopetegui sobre la eventual lista para el Mundial. "Y quien es el nueve del primer partido del Mundial igual no es el mismo de segundo. No lo sé, habrá que esperar, pero todos tienen posibilidades".

Los delanteros Vitolo y José Callejón también fueron convocados por Lopetegui para los duelos amistosos ante Costa Rica el sábado y Rusia el martes. Existen además otras opciones al ataque, entre ellas Marco Asensio, David Silva, Luis Alberto, Saúl Ñíguez, Suso e Isco.

"Es bueno que el seleccionador tenga muchos jugadores donde elegir", subrayó Vitolo, que al igual que Costa fue fichado por el Atlético de Madrid, si bien juega a préstamo con Las Palmas hasta enero.

Lopetegui llamó previamente al delantero Aritz Aduriz, de 36 años, y a David Villa, de 35, quien ha acudido a las últimas tres Copas del Mundo y actualmente juega para el New York City FC de la MLS.

Costa terminó las eliminatorias con cinco goles, empatado con la mayor cantidad por España con Silva, Isco y Morata. Vitolo quedó uno detrás, con cuatro. Costa, Vitolo y Morata participaron cada uno en sólo cinco de los 10 compromisos de la fase.

