Exclusiva AFP - Bauza sueña con entregar Copa del Mundo al Papa con Messi de capitán

Edgardo Bauza, DT de Argentina, es uno de los dos hombres en todo el planeta que pueden decirle qué hacer al mejor jugador de fútbol: Lionel Messi.

Bauza en Argentina, como Luis Enrique en el Barcelona, ostenta la baraja más alta y de eso dialogó con la AFP en la calma del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, a 40 minutos del centro de Buenos Aires, en las afueras de la ciudad.

Rodeado por la inmensidad de campos y con el paisaje de cientos de trofeos de fondo, Bauza no duda en decir que se imagina "llevándole la Copa del Mundo al Papa Francisco, con Messi de capitán". 'El Patón' sueña cada día con ser campeón.

- Con Messi en la mira -

P - ¿Cómo es ser el entrenador de la selección argentina y, sobre todo de Lionel Messi?

R- "Es algo muy importante, porque en Argentina somos fundamentalistas de la selección. Yo convivo con la presión, porque acá tenés que ganar siempre y a veces ni así, porque tenés que jugar bien y a algunos no les alcanza. Y tener a Leo Messi no es presión, es ventaja".

P - ¿Se disfruta de ser el técnico de Argentina?

R - "Es difícil disfrutar de este lugar. Yo ahora no leo ni contesto críticas. Es difícil".

P - ¿Argentina necesita a Messi feliz?

R - "El jugador de fútbol es feliz cuando juega el partido y gana, pero en el medio pasa por etapas donde no es tan feliz. Yo lo veo feliz en Barcelona, junto a su familia y todo. Obviamente que si Leo está contento, su rendimiento puede ser mejor. Es importante que desde lo anímico esté bien".

P - Cuenta la leyenda que Pep Guardiola, exDT del Barca, dice que a Messi no hay que sacarlo nunca, ¿es así?

R - "A él no le gusta salir, quiere estar siempre. Inclusive esa es una de las cosas que lo presiona. Quiere jugar siempre y no quiere descansar nunca. Eso forma parte de su personalidad".

P - ¿Qué le parece que no haya renovado todavía su contrato con el Barcelona?

R - "No me tengo que meter en ese tema. Seguramente lo que decida será lo mejor para él. Juegue en el Barcelona, en el Manchester City o dónde sea, para mí será lo mismo. Lo importante es que la decisión pase por él. A mí me interesa que juegue y nada más".

- Comparar astros -

P - ¿Cómo lo considera cualitativamente en la historia?

R - "Yo lo pongo (a Messi) con los mejores de la historia del fútbol. Por eso vamos a tratar de luchar entre todos a ver si podemos llegar a la final del Mundial y ganarla. Eso terminaría de catapultarlo entre los mejores. Hay algunos que se atreven a decir que porque no ganó nada con Argentina no es el mejor. Y no es así.

Lo quieren comparar con Diego Maradona y Diego jugaba otro fútbol. Antes pegábamos 10 patadas y nos echaban a la décima".

P - ¿Qué piensa de las críticas hacia Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín en la selección?

R - "Creo que los argentinos somos muy exitistas y se juzga sólo por el resultado. El hincha argentino es así, es fanático y es duro".

P - ¿Por qué no convoca a Mauro Icardi?

R - "Hoy el titular es Higuaín y también está Lucas Pratto. En cualquier momento le tocará a Icardi. Lo estamos siguiendo como estamos siguiendo a otros".

P - ¿Duele que Maradona lo llame traidor por reunirse con Icardi?

R - "Me llegaron sus palabras, pero no me dolieron. Diego es un pedazo de historia de la selección y él puede pensar y decir lo que quiera. No voy a contestarle".

- Los cracks, la AFA y el Papa -

P - ¿El futuro de la selección es el jugador de la Juventus, Paulo Dybala?

R - "Yo creo que él ya está casi consagrado. Por su juventud puede terminar de consagrarse en el próximo Mundial".

P - ¿Cómo ve a Di María, estrella del PSG?

R - "Lo veo contento en su club. Salió de una racha en la que le costaba hacer goles y eso le va a dar tranquilidad, que es lo que necesita. Él, con tranquilidad, nos puede dar muchas cosas".

P - ¿Qué le parece el momento del fútbol argentino, con clubes casi quebrados y un torneo que no comienza?

R - "A la selección argentina no le roza el problema que tiene hoy el fútbol argentino. No está contaminada. El 90 por ciento de los jugadores está en el exterior, en clubes de primera línea. Lo que yo quisiera es que se termine esto rápido".

P - ¿Le va a pedir ayuda al Papa Francisco para ganar el Mundial?

R - "No, ayuda no le voy a pedir, porque demasiados problemas tiene para pedirle más. Sí me imagino llevándole la Copa del Mundo y dársela en la mano, con Messi de capitán. No me imagino esta profesión si no sueño con ser campeón".