635x357 Expresidente argentino Mauricio Macri dirige Fundación FIFA. Associated Press

La designación del expresidente de Argentina Mauricio Macri, quien encabezó el popular club Boca Juniors durante 12 años, como titular de la Fundación FIFA no fue bien recibida por el mundo del fútbol en su país.

Con su nombramiento el martes al frente de la fundación que tiene como objetivo la educación a través del fútbol, Macri — un conservador que dejó el poder en diciembre luego de cuatro años al frente del gobierno — deja por ahora el mundo de la política para involucrarse en un área que le trajo más satisfacciones.

“Mauricio tiene el perfil ideal para liderar este proyecto, que quiere poner el fútbol al servicio de la sociedad...conoce el rol central que tiene la educación para el futuro de nuestras sociedades y, como dirigente de uno de los clubes de fútbol de mayor éxito, sabe la fuerza y la pasión únicas que genera nuestro deporte” dijo el presidente de la FIFA y presidente de la Junta de la Fundación, Gianni Infantino, según un comunicado difundido por la entidad rectora.

Macri, quien entre 1995 y 2007 se desempeñó exitosamente como directivo de Boca, uno de los clubes más populares de Argentina, agradeció a Infantino la “muestra de confianza” por darle “la oportunidad de combinar mis tres pasiones: la educación, el fútbol y trabajar por los jóvenes, para que tengan un mejor futuro”.

La Fundación FIFA se creó en 2018 como entidad independiente respaldada por la FIFA para contribuir a la promoción de los cambios sociales positivos. Su director general es el exfutbolista campeón del mundo Youri Djorkaeff y su enfoque prioritario es la educación a través del programa Football for Schools, que se lanzó en 2019 y al que la FIFA ya ha asignado un presupuesto de 100 millones de dólares.

Según el comunicado, la FIFA tiene el objetivo de recaudar, junto con socios de todo el mundo y de diferentes sectores, 1.000 millones de dólares para invertirlos en programas educativos.

“El fútbol tiene la ventaja de llegar a millones de jóvenes y enseñarles valores y herramientas que les van a servir para toda la vida y para sus trabajos en el futuro, como el trabajo en equipo, el esfuerzo y el respeto por el otro”, señaló el dirigente político, señalado como cercano a Infantino.

En Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dirigentes de algunos clubes no recibieron la noticia con agrado.

La AFA dijo haber tomado “con sorpresa” la designación.

“Teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la FIFA y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos que la misma es ajena a la voluntad de esta Asociación del Fútbol Argentino, asumiendo por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación”, señaló la institución.

Rodolfo D’ Onofrio, presidente de River Plate — histórico rival de Boca —, afirmó que “es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, más de 50% de pobreza... enemigo de las sociedades civiles en el fútbol...y responsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el futbol argentino, haya sido nombrado al frente de (la) Fundación Fifa”.

Macri ha sido cuestionado por su injerencia desde el gobierno en querer introducir reformas en el mundo del fútbol como permitir la formación de sociedades anónimas.

Marcelo Tinelli, titular de San Lorenzo — otro de los cinco grandes clubes de Argentina — señaló que es una “triste noticia” y también cuestionó a Macri por sus políticas de endeudamiento en los mercados.

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, cuestionó a la FIFA por no haber consultado con la AFA.” No estoy de acuerdo con el nombramiento, los dirigentes políticos tienen que hacer política y la FIFA no es premio consuelo”, sostuvo.

La Superliga Argentina de Fútbol afirmó que “ve con preocupación la reciente designación” para un cargo “cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo”.

Macri fue sucedido el 10 de diciembre por el peronista Alberto Fernández en un marco de descontento social por la recesión económica y la alta inflación. El exmandatario no había adelantado cuál iba a ser su rumbo después de dejar la presidencia.

Durante la gestión de Macri al frente de Boca, el equipo logró 16 títulos, entre ellos cuatro Copas Libertadores y dos Intercontinentales.

Como alcalde de Buenos Aires, Macri estuvo al frente en 2013 de la candidatura de la capital argentina como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, la cual fue seleccionada como anfitriona por el Comité Olímpico Internacional.

En junio de 2019, la FIFA le entregó a Macri el premio “Living Football Award” en Zúrich por su aporte al deporte.