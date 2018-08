El FC DAC de Erick Davis eliminado en fase clasificatoria de la Liga Europa

El FC DAC 1904 de Eslovaquia donde milita el panameño Erick Davis cayó 4-1 frente al Dinamo Minsk de Bielorrusia (global 7-2) quedando eliminados en la fase clasificatoria de la Liga Europa.

Davis fue titular colocado en el lateral izquierdo y jugó todo el partido para el conjunto eslovaco en el Dinamo Stadion.

Ahora el FC DAC se enfocará en el torneo local donde son primeros con 6 puntos luego de dos partidos. Su próximo rival el Nitra el domingo 5 de agosto. *

Dinamo Minsk 4-1 DAC (7-2)



The prospect of progressing to the next round of the @EuropaLeague proves to be too much of a test for #DAC, but the team can be proud of their efforts throughout the qualifying stages.



We wish @FC_Dinamo_Minsk all the very best in the next round. pic.twitter.com/4WyZeUJox9