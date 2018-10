635x357 FIFA anuncia iniciativa global para fútbol de mujeres. ANNE M. PETERSON (Associated Press)

La FIFA anunció el miércoles una estrategia global para impulsar el fútbol de mujeres, de cara al Mundial que se realizará el año próximo en Francia.

El órgano rector del fútbol en el orbe ha dedicado paulatinamente más atención a la rama femenina de este deporte durante los últimos años, en parte como respuesta a las exigencias de una mayor equidad.

Como resultado, ha presentado una propuesta de cinco puntos, que comienza en las categorías infantiles y juveniles entre las 211 federaciones integrantes de la FIFA, dijo Sarai Bareman, directora de la oficina de fútbol de mujeres en la organización.

“Pienso que estamos tratando de cambiar la percepción de que el fútbol de mujeres no es como una pobre hermanita que espera lo que quiera cederle el hermano mayor, el fútbol de hombres. Queremos que esto sea una vertiente principal.”, dijo Bareman el miércoles a The Associated Press.

“No debería haber necesidad de tener una división de fútbol de mujeres dentro de la FIFA, porque todos en la FIFA y en los organismos supervisores deberían considerar el fútbol sólo así, como fútbol”, añadió.

El marco de la estrategia presentada el martes fue aprobado el año pasado por el Consejo de la FIFA y se vincula con una serie de objetivos planteados por Gianni Infantino en 2016, después de que reemplazó a Joseph Blatter como presidente del organismo.

Esa serie de metas se conoce como FIFA 2.0.

La FIFA busca que la participación de las mujeres en el fútbol se incremente al doble durante los próximos 12 años, para llegar a 60 millones en todo el mundo alrededor de 2026. Un componente crucial está en cerciorarse de que todas las federaciones implementen planes amplios en la rama de mujeres para 2022.

Asimismo, la estrategia busca aprovechar el Mundial de mujeres para fomentar el crecimiento.

El mes pasado, la FIFA prometió un “aumento significativo” en los premios para ese Mundial. Estados Unidos obtuvo 2 millones de dólares, de una bolsa de 15 millones por conquistar el certamen de 2015 en Canadá. La selección de hombres de Francia se llevó 38 millones, de una bolsa de 400 millones, por coronarse este año en Rusia.

El dinero para el torneo de 2019 se anunciará este mes.

Si bien Infantino defiende el crecimiento del fútbol de mujeres, persisten dudas sobre la forma en que los fondos de la FIFA llegan a los programas femeninos. En agosto, durante un partido amistoso entre Puerto Rico y Argentina, las jugadoras boricuas dejaron de jugar después del puntapié inicial. Se reunieron y señalaron hacia sus oídos, para protestar por la falta de financiación para el equipo.

Se desconoce cuántos recursos recibió Puerto Rico de un programa de la FIFA. El equipo de mujeres no jugó un cotejo amistoso internacional el año pasado, que debía formar parte de su preparación para las eliminatorias mundialistas.

Algunas jugadoras dicen que no se les ha pagado por los cotejos eliminatorios disputados a comienzos de este año.

Las jugadoras puertorriqueñas dijeron que las habían inspirado los esfuerzos de otros equipos, incluidos los de Estados Unidos, Australia e Irlanda, para recibir compensaciones y tratos más equitativos.