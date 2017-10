Felicitan a Román Torres en su llegada a Seattle Sounders

El héroe panameño Román Torres fue recibido de gran forma en Seattle tras lograr la clasificación al Mundial de Rusia 2018 con la selección nacional de Panamá.

Torres aseguró que en el camerino todos sus compañeros le felicitaron, en especial el cubano Osvaldo Alonso, quien le había dicho que este sería el momento en el que su selección llegaría a una Copa del Mundo.

Con respecto a cuando llegó al país norteamericano, el capitán de La Roja dijo que fue algo increíble, tanto en su salida como llegada, y que ya está con su familia, para preparar los partidos que quedan y meterse a los playoff para soñar con otro título.

"Le dije a Morris y a Cristian (Roldan) que son cosas que pasan, que duelen mucho, pero que son jóvenes y todavía tienen varios procesos mundialistas por delante", comentó el panameño tras caer Estados Unidos eliminado en Trinidad y Tobago para el Mundial.

El central nacional no se cortará el cabello pese a que esto fue una promesa al país hace cuatro años. "Mi hija cambió todos los planes, me dijo que donde me cortara el cabello no iba a ser lo mismo, hablé con la prensa en Panamá y le pedí disculpas a la afición. La reina mandó", agregó.

Sobre lo que sucedió en los últimos minutos donde Panamá dilató el encuentro tras la ventaja ante Costa Rica, Román Torres expresó que era algo que debió suceder ante Estados Unidos en 2013. "El martes cuando metí el gol la gente se metió a la cancha, los balones desaparecieron y eso jugó. Ellos también quedan en la historia", finalizó.