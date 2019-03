Fepafut convoca a Congreso Ordinario para elegir nueva junta directiva

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) convoca oficialmente a un Congreso Ordinario donde entre otras cosas, se realizará el proceso electoral de la nueva junta directiva que asumirá las riendas de la federación durante el periodo 2019-2022.

Según señala el ente federado, la única nómina aceptada para aspirar a ser electa es la de "Sembrando Fútbol", la cual fue postulada por la Liga Provincial de Coclé y está presidida por el señor Manuel Ernesto Arias.

Una segunda nómina postulada por el Costa del Este FC, encabezada por el señor Rodrigo Alonso Díaz, no fue aceptada debido a que "no ha dejado constancia de los requisitos que lo habilita para participar en las elecciones descritos en los Estatutos de la Federación Panameña de Fútbol, adicional a esto solo se presentó la postulación al cargo de presidente y no así el resto de los miembros del Comité Ejecutivo", informa el documento firmado por el actual Presidente de Fepafut, Pedro Chaluja y por el Secretario General, Eduardo Vaccaro.

El congreso se realizará el próximo 23 de marzo a las 9:30 am en el Hotel Miramar Intercontinental en la Ciudad de Panamá.

