Fidel Escobar en presentación con el Córdoba: "Estoy muy ilusionado"

Este jueves se realizó la presentación oficial del defensor panameño Fidel Escobar con el Córdoba CF de España, en conjunto con el lateral derecho costarricense Sebastián Castro.

'El Comandante' usará el dorsal número 18.

"Quiero afrontar este reto con este gran club con humildad, sacrificio y lealtad. Estoy muy ilusionado con el primer partido", fueron las primeras palabras de Fidel en conferencia de prensa.

El jugador de la selección de Panamá también expresó que hay una competencia sana en la línea defensiva del equipo y que todos sus compañeros darán lo mejor de cada uno para estar en el once en cada partido.

"He tenido varios partidos amistosos y me ha ido muy bien, pero también es gracias a lo colectivo. No puedo decir si voy a jugar. El míster tomará la decisión", señaló.

Pese a los problemas económicos que se han conocido que tiene el club español, en la parte deportiva han seguido funcionando con normalidad.

Los jugadores y cuerpo técnico se han mantenido al margen de la situación, y están a la espera de que la plantilla pueda ser inscrita para disputar la nueva temporada de la segunda división B que arranca este fin de semana.

El Córdoba CF debutaría en el torneo 2019/2020 el domingo frente al Granada II en el Estadio Nuevo Arcángel.

Presentación de Fidel Escobar y Sebastián Castro https://t.co/FrKfO7xcXd — Córdoba CF (@Cordobacfsad) August 22, 2019