Gallardo pide disculpas y niega haber sido desafiante en partido Gremio-River

El técnico del argentino River Plate, Mauricio Gallardo, pidió disculpas por haber ingresado al vestuario durante el partido que ganó el martes al brasileño Gremio, cuando se encontraba sancionado, y dijo que fue una reacción emocional e impulsiva, descartando una "postura desafiante".

"Haber ingresado al vestuario, haber trasgredido una norma reglamentaria, creo que tuvo mucho más que ver con lo emocional que con una actitud desafiante", aseveró Gallardo en una rueda de prensa este viernes, pocas horas antes de que el Tribunal de Disciplina de la Conmebol se pronuncie ante un reclamo presentado por Gremio.

Gallardo infringió una sanción que le impedía tomar contacto con sus jugadores en el partido de vuelta ante Gremio, en Porto Alegre por las semifinales de la Copa Libertadores de América, donde el equipo argentino logró el pase a la final al ganar 2-1.

La sanción había recaído sobre el DT de los 'millonarios' porque su equipo ingresó más tarde al campo de juego en el partido de ida en Buenos Aires tras el entretiempo.

"Fui sanguino, (pero) asumí mi responsabilidad, asumí que trasgredí la norma. Fue un acto impulsivo, íbamos perdiendo 2-0 (en el marcador global) en ese momento, sentí que tenía que estar con mi gente y eso hice", explicó Gallardo.

"Cuando se actúa impulsivamente, cuando se actúa con el corazón, a veces se pierde la razón. Si fue un acto de indisciplina pido disculpas, no tuvo nada que ver con una postura desafiante de mi parte", insistió.

Gremio, aún campeón vigente de la Libertadores, reclama que el tribunal le otorgue el triunfo ante River por 3-0 y jugar la final con el argentino Boca Juniors, que el miércoles empató 2-2 con el brasileño Palmeiras al que había ganado en la ida por 2-0.

"Tengo tranquilidad. Me parece que no hay argumentos para invalidar una situación que claramente hemos logrado en la cancha. Es una opinión personal", indicó Gallardo en referencia al reclamo de puntos por parte de Gremio.

"A través del descargo que hicimos, esperaré la sanción de Conmebol. No me gustaría no estar (en la final), pero confío plenamente en la gente con la que trabajo y en los jugadores, ellos toman las decisiones en el campo", concluyó.