635x357 Gallardo sigue con River Plate hasta 2017. Associated Press

BUENOS AIRES (AP) — Marcelo Gallardo anunció el miércoles que permanecerá como técnico de River Plate hasta el próximo año.

En medio de rumores sobre su posible partida, el entrenador señaló que necesitaba "unos días para reflexionar" sobre su futuro con el club argentino, con el que conquistó la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina desde que llegó a mediados de 2014.

"Venía evaluando dar un paso al costado", señaló el timonel de 40 años. "Seguir acá es lo que me dicta el corazón, es lo que siento. Necesitaba estos días para ver lo que quería. Cometí el error de decir que me iba a tomar unos días para reflexionar, pero no pensé que la repercusión que iban a tener mis palabras. Sentí mucho el cariño y el amor de los hinchas", agregó.

Gallardo acaba de ganar su quinto título como técnico de River, al superar a Rosario Central en la final de la Copa Argentina, con la que se clasificó a la Libertadores de 2017.

La deuda pendiente sigue siendo el campeonato argentino, que comenzó una pausa hasta febrero y donde River marcha séptimo con 22 puntos, a nueve del líder Boca Juniors.

"El año que viene va a ser muy lindo, vamos a jugar la Copa Libertadores y seguimos con el campeonato", indicó el "Muñeco". "Seguiremos encarando las cosas de la misma manera, intentaremos seguir siendo competitivos".

River fue uno de apenas seis equipos en el fútbol argentino que empezaron y terminaron 2016 con el mismo técnico.

"Soy uno de los técnicos que mayor estabilidad han tenido en el fútbol argentino. Estoy contento y feliz porque tomé la decisión acertada", apuntó Gallardo. "Los jugadores me veían que tenía que pensar esta situación y la respetaron. Digo las cosas que siento y vamos a seguir insistiendo".