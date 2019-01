635x357 Geiger:"Se me vino el mundo al piso" tras el Panamá-México de la Copa Oro. AFP.

El polémico árbitro estadounidense, Mark Geiger, aseguró en una entrevista con AS, que luego del Panamá vs México de la Copa Oro 2015, se le fue el mundo al piso, tras darse cuenta del grave error cometido, sancionando un penal que no existió favorable a los aztecas y que obligó a los tiempos extras.

Geiger, quien anunció su retiro recientemente para formar parte de la instrucción, análisis y crecimiento de árbitros que vienen ascendiendo con PRO, dijo que al llegar al camerino y ver la repetición, se le fue el mundo al piso.

"Lo que mostraba la televisión no era lo que yo había visto. No tenía ángulo ni evidencia", acotó el norteamericano mundialista en dos ocasiones.

Para entonces, Geiger sufrió una baja importante en su confianza, empezando a dudar de sus decisiones dentro del terreno de juego, teniendo que trabajar en lo mental para poder seguir pitando.

Panamá cayó en las semifinales de la Copa Oro 2015 ante México en tiempos extras, tras goles de Andrés Guardado en Atlanta.