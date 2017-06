Godoy, Murillo, Machado y Cooper titulares en la MLS

Los jugadores panameños Aníbal Godoy, Adolfo Machado, Michael Amir Murillo y Armando Cooper fueron titulares en sus respectivos equipos de la MLS.

Godoy arrancó como titular con el San José Earthquakes que derrotó 2-1 al Real Salt Lake y jugó todo el encuentro.

Con este triunfo, el Earthquakes es quinto con 23 puntos en la Conferencia Oeste de la MLS.

Machado que dio una asistencia para gol, igualmente jugó todo el encuentro para Houston Dynamo que empató 1-1 con el FC Dallas para llegar a 25 puntos y ubicarse en la segunda posición.

Amir Murillo arrancó titular con el New York Red Bulls que perdió 2-0 con el New York City. Murillo fue reemplazado al minuto 60 y fue amonestado en Red Bulls que es séptimo con 23 puntos en la Conferencia Este.

Cooper, por su lado, jugó hasta el minuto 68 con Toronto FC que derrotó 2-0 al New England Revolution.

El conjunto canadiense es primero en el Este con 35 puntos.

Otros legionarios

El volante Francisco Narbon estuvo en cancha los 90 minutos para el Seattle Sounders II que perdió 4-3 con el Orange Country SC en la USL de Estados Unidos.

En Uruguay, Abdiel Arroyo fue titular con Danubio que perdió como local 2-1 con Racing en el grupo B del torneo intermedio de Uruguay donde son últimos con un punto en cinco partidos. Arroyo fue reemplazado al minuto 77.

Cecilio Waterman también jugó desde el pitazo inicial para Fenix que como visitante empató 1-1 con Rampla Juniors y se ubican cuartos con seis puntos en el Grupo A del torneo uruguayo. Waterman fue sustituído al minuto 81.

En el torneo peruano, Ricardo Buitrago por estar suspendido no fue convocado en Juan Aurich que perdió 3-1 con Ayacucho, Sergio Moreno estuvo en la banca y no jugó con el Deportivo Municipal que ganó 3-1 al Alianza Atletico y Rolando Blackburn que se recuperó de una lesión no estuvo en el partido que el Sporting Cristal perdió 4-1 frente a Melgar.