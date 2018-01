José "Pibe" González se despide del Árabe Unido y está más cerca de Unión Comercio

El volante José "Pibe" González se despidió del Árabe Unido y está más cerca de llegar al Unión Comercio de Perú.

En su cuenta de Instagram el jugador colonense publicó "Gracias DIOS mio por darme la oportunidad de pertenecer a esta gran Institucion Árabe Unido, por todo estos años de alegrias, triunfos, derrotas, pero lo más importante fueron los buenos momentos que pasá. Ahora voy por mi sueño a hacer lo que más me gusta, llegó la oportunidad que siempre quise".

Por su lado, el presidente del Árabe Unido, Juan Carlos Paniza, manifestó que la llegada de Pibe González a Unión Comercio está muy cerca en un 95% las conversaciones.

" Practicamente es un hecho, en lo particular soy de la política que hasta cuando no se firme no lo hago oficial. Esta bien adelantado lo de Pibe, pero hay otas cosas como exámenes médicos, pero repito no somos un club de bloquear el futuro a ningún jugador".

La segura salida de Pibe se unirá a la de Renán Addles, Roberto Chen, Enrico Small y Rigoberto Niño. *

