Guardiola: Relación con Mourinho es “amistosa”

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — En un día nevado en Manchester, Pep Guardiola ofreció evidencia de que su relación con José Mourinho parecer estar en una etapa más cálida.

A dos días de su anticipado duelo en el derbi de Manchester, toda la atención estaba centrada sobre la rivalidad entre los dos entrenadores más famosos de su generación, que se remonta a la época en la que Guardiola dirigía al Barcelona y Mourinho al Real Madrid en España.

“Nuestra relación es amistosa, es adecuada”, dijo Guardiola el viernes. “No nos hemos encontrado acá, pero es adecuada”.

Poco antes, el técnico del City admitió que tiene alguno en común con Mourinho. Cuando le preguntaron si está tan obsesionado con ganar como el entrenado portugués, Guardiola respondió que “definitivamente. En ese sentido, somos mellizos”.

En el otro lado de Manchester, en una rueda de prensa simultánea a la de Guardiola, Mourinho fue mucho menos elocuente y limitó a dos palabras sus elogios para el City, el líder invicto de la liga Premier con ocho puntos de ventaja sobre United.

“Muy buenos”, dijo Mourinho cuando le pidieron su opinión sobre el City.

El timonel de United no se mostró muy emocionado por el derbi que acaparará la atención del mundo del fútbol este fin de semana.

“Estoy un poco aislado de la sociedad, no lo siento tanto”, dijo. “Voy del centro de entrenamiento al hotel. En mi día libre (después del partido contra) CSKA (el martes), me fui a casa. No tengo esa comunicación”.

Mourinho no quiso ofrecer su visión del desenlace del partido, y sólo dijo que “el fútbol es impredecible”.

En cuanto a Guardiola, dejó entrever que Mourinho jugará al contragolpe, como suele hacer el timonel portugués cuando enfrenta a equipos grandes.

“Yo quiero tener la pelota, esa es mi prioridad”, dijo Guardiola. “Después de eso, tenemos que estar bien organizados y recuperar (terreno) lo más posible, sabiendo que el oponente te puede castigar cuando pierdes el balón con un contragolpe magnífico”.

“Los equipos de José Mourinho _Chelsea, Real Madrid, y aquí _ son expertos en eso. Son muy buenos corriendo desde atrás cuando pierdes el balón. Sabes que si no estás bien ordenado, te castigarán en una jugada y ganan el partido”.

El City tiene la oportunidad de despegarse a 11 puntos después de 16 fechas si gana en Old Trafford, una ventaja que probablemente sentenciaría la lucha por el título del fútbol inglés.

Aunque Guardiola advirtió que todavía falta mucho por jugar.

“Ganemos, empatemos o perdamos el domingo, no vamos a ganar o perder la liga Premier. Apenas es diciembre”, afirmó.