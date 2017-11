635x357 Guerrero comparece ante la FIFA por caso de dopaje. Associated Press

ZURICH (AP) — El delantero peruano Paolo Guerrero compareció el jueves en una audiencia de la FIFA como parte del proceso disciplinario por su suspensión por arrojar positivo en un control antidopaje durante las eliminatorias de la Copa del Mundo.

La estrella de la selección peruana se perdió los dos partidos del repechaje contra Nueva Zelanda, en el que Perú se clasificó a su primer Mundial desde 1982. El delantero de Flamengo de Brasil fue suspendido provisionalmente por 30 días por arrojar positivo en un control después del empate 0-0 ante Argentina por la penúltima fecha de las eliminatorias en octubre.

“Estoy tranquilo porque soy inocente, vine a Suiza a demostrar eso”, dijo Guerrero al canal brasileño TV Globo a su salida de la audiencia en Zúrich. “Gracias a Dios tengo toda la evidencia importante, ahora sólo queda esperar”.

Guerrero fue sancionado el 3 de noviembre, una semana antes del inicio del repechaje.

El ariete dijo que la audiencia disciplinaria duró cuatro horas, y afirmó que se descartó el uso de cocaína. La FIFA nunca anunció la sustancia a la que Guerrero arrojó positivo, aunque varios medios reportaron que se trataba de ese narcótico.

“El uso de cocaína quedó descartado, esa no es una posibilidad”, afirmó el jugador.

Señaló que “estoy solucionando esto antes de pensar en ir al Mundial. Me cortaron las piernas en estos 30 días, porque no he podido jugar”.