Hinchas de Lazio tienen historial de racismo y antisemitismo

"Ultras" de Lazio dejan propaganda antisemita en estadio. Associated Press

ROMA (AP) — Los hinchas de ultraderecha de la Lazio tienen una larga historia de conducta racista y antisemita.



Hace casi 20 años, una pancarta desplegada por los ultras en un derbi contra la Roma leía: “Auschwitz es vuestro país; los hornos son vuestras casas". Otro mensaje homenajeaba al fenecido paramilitar serbio, Arkan.



Los seguidores del club de la capital italiana sumaron otro capítulo de comportamiento racista y antisemita el fin de semana pasado, cuando empapelaron el Estadio Olímpico con calcomanías con la imagen de Ana Frank vestida con la camiseta de la Roma, su eterno rival.



“La mugre antisemita que llevó a algunos hinchas de la Lazio a burlarse incluso de la memoria de Ana Frank es un gesto despreciable”, dijo el ex primer ministro italiano Matteo Renzi. “Obviamente se trata de una pequeña minoría, pero sería un error no prestarle atención”.



“Cuando pasan cosas así, es importante que los niños sepan y aprendan cómo lidiar con esta conducta completamente indignante”, agregó.



Ante la posibilidad de que el estadio sea clausurado por largo tiempo y que la policía abra un expediente criminal, el presidente de la Lazio, Claudio Lotito, intentó desvincular al club de sus barras bravas.



El equipo intensificará sus esfuerzos para luchar contra el racismo y el antisemitismo, explicó Lotito durante una visita a la principal sinagoga de Roma. También anunció que organizará un viaje anual al campo de concentración de Auschwitz con unos 200 aficionados jóvenes de la Lazio para "educarlos para que no olviden".



La sección norte del estadio donde usualmente se ubican los ultras del club permaneció cerrada para el partido del domingo contra Cagliari, debido a los cánticos racistas que se entonaron en ese sector en un partido contra Sassuolo este mes.



Como resultado, la Lazio decidió abrir las gradas en la parte sur, donde habitualmente se sientan los ultras de la Roma en sus partidos locales en el estadio que comparten ambos equipos.



“Desafortunadamente es algo que afecta a muchos equipos, a muchas hinchadas en muchas ciudades. Pero no se puede generalizar”, dijo el presidente de la Asociación de Futbolistas Italianos, Damiano Tommasi, en una entrevista con The Associated Press la semana pasada antes del partido Lazio-Cagliari donde ocurrió el incidente de las calcomanías.



“Por eso mismo hay que educar lo más posible a los que van al estadio”, agregó. “Y hay que marginarlos. Sin duda que la mejor solución no es dejarlos entrar a otra parte del estadio”.



La Lazio venció a Cagliari por 3-0 para sumar su tercera victoria consecutiva, y ocupa el cuarto puesto en la tabla de posiciones. Los encargados de la limpieza del estadio encontraron las calcomanías el lunes.