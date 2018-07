Hinchas: Pavard anotó el mejor gol del Mundial

ZÚRICH (AP) — Benjamin Pavard anotó el mejor gol de la Copa Mundial de Rusia, según una votación en línea de aficionados en el sitio web de la FIFA.

El gol que el lateral de Francia marcó contra Argentina de un derechazo desde fuera del área en los octavos de final fue el mejor de los 18 tantos postulados al premio. En segundo lugar quedó uno rubricado por el centrocampista colombiano Juan Quintero.

La página de la FIFA registró más de tres millones de votos, informó el miércoles la entidad rectora del fútbol a nivel mundial.

El gol de Pavard cambió el rumbo de Francia, minutos después de que el equipo europeo quedara en desventaja en el marcador por primera vez en el campeonato. Su gol significó el empate transitorio 2-2 cuando promediaba el segundo tiempo y Francia terminó derrotando a Argentina por 4-3. Francia ganó el mundial tras vencer a Croacia en la final.

En la secuencia, el lateral Lucas Hernández desbordó por la banda izquierda, sin que el argentino Gabriel Mercado pudiera tapar su centro. Pavard apareció para el remate con el empeine y con un gran efecto, que batió al arquero Franco Armani.

Quintero anotó por Colombia, con un tiro libre por debajo de la barrera de Japón en un partido de la primera fase.

En tercer lugar quedó el disparo de larga distancia del croata Luka Modric contra Argentina. *

