Holanda visita a Alemania en busca de la 'Final Four' de la Liga de Naciones

Holanda depende de sí misma el lunes para acceder a la fase final de la Liga de Naciones, en junio, ya que le vale con una victoria o un empate en su partido contra Alemania en Gelsenkirchen, mientras Francia espera una derrota de los 'Oranje' para clasificar.

"¡Francia y Alemania! Al principio nos dijeron que no teníamos ninguna opción. Ahora se nos dice que no podemos perder. No voy a entrar en este juego", dijo el seleccionador holandés, Ronald Koeman, victorioso el viernes 2-0 contra Francia.

Cuando Koeman tomó el mando del equipo en febrero, los Oranje estaban en el fondo del agujero. Finalistas del Mundial-2010 y terceros del Mundial-2014, quedaron fuera consecutivamente de la Euro-2016 y del Mundial-2018.

Unos meses después, el exjugador ha dado entrada a jóvenes como Frenkie de Jong, o Matthijs de Ligt.

Koeman sitúa el punto de inflexión de los Tulipanes en la derrota 2-1 contra Francia en el primer partido de la Liga de Naciones, el pasado 9 de septiembre.

"Antes de ese primer partido estábamos llenos de dudas, no sabíamos a qué nivel estábamos", dijo el seleccionador en una entrevista en el periódico francés L'Equipe.

Por su parte Alemania busca una victoria contra los holandeses que le permitiría seguir esperando ser cabeza de serie en el sorteo de la fase de clasificación para la Euro-2020, ya que los bombos se componen en base a los resultados en la Liga de Naciones.

Conmocionado por la eliminación en la fase de grupos del Mundial-2018 y el descenso a la Liga B de Naciones, el seleccionador germano, Joachim Löw, intenta rejuvenecer su selección con jugadores como Joshua Kimmich, Leroy Sané o Serge Gnabry, todos menores de 24 años.

"Tenemos cosas por las que hacernos perdonar y vamos a darlo todo para ganar este partido", aseguró Löw.

Mientras tanto Francia esperará una derrota de los holandeses para llegar a la fase final de la Liga de Naciones.

Para los Bleus la derrota 2-0 del viernes en Róterdam fue un jarro de agua fría, pues hasta el momento habían cosechado dos victorias y un empate en la competición continental.

En otros partidos de la jornada, en la Liga B, a República Checa, que recibe a Eslovaquia, le vale un empate para permanecer en la segunda división de la competición.

-- Programa de los partidos del lunes en la Liga de Naciones:

- Liga A

6ª jornada/Grupo 1

Gelsenkirchen

(19h45 GMT) Alemania - Holanda

Clasificación: Pts J G N P gf gc dif

1. Francia 7 4 2 1 1 4 4 0

2. Holanda 6 3 2 0 1 6 2 4

3. Alemania 1 3 0 1 2 1 5 -4 (descendida)

- Liga B

6ª jornada/Grupo 1

Praga

(19h45 GMT) República Checa - Eslovaquia

Clasificación: Pts J G N P gf gc dif

1. Ucrania 9 4 3 0 1 5 5 0 (ascendida)

2. República Checa 3 3 1 0 2 3 4 -1

3. Eslovaquia 3 3 1 0 2 5 4 1

6ª jornada/Grupo 4

Aarhus

(19h45 GMT) Dinamarca - Irlanda

Clasificación: Pts J G N P gf gc dif

1. Dinamarca 7 3 2 1 0 4 1 3 (ascendida)

2. Gales 6 4 2 0 2 6 5 1

3. Irlanda 1 3 0 1 2 1 5 -4 (descendida)

- Liga C

6ª jornada/Grupo 3

Nicosia

(19h45 GMT) Chipre - Noruega

Sofia

(19h45 GMT) Bulgaria - Eslovenia

Clasificación: Pts J G N P gf gc dif

1. Noruega 10 5 3 1 1 5 2 3

2. Bulgaria 10 5 3 1 1 6 4 2

3. Chipre 5 5 1 2 2 5 7 -2

4. Eslovenia 2 5 0 2 3 4 7 -3

- Liga D

6ª jornada/Grupo 1

Tiflis

(17h00 GMT) Georgia - Kazajistán

Andorra

(17h00 GMT) Andorra - Letonia

Clasificación: Pts J G N P gf gc dif

1. Georgia 13 5 4 1 0 10 1 9 (ascendida)

2. Kazajistán 6 5 1 3 1 7 5 2

3. Letonia 3 5 0 3 2 2 6 -4

4. Andorra 3 5 0 3 2 2 9 -7

6ª jornada/Grupo 4

Skopje

(19h45 GMT) Macedonia - Gibraltar

Vaduz

(19h45 GMT) Liechtenstein - Armenia

Clasificación: Pts J G N P gf gc dif

1. Macedonia 12 5 4 0 1 10 5 5

2. Armenia 9 5 3 0 2 12 6 6

3. Gibraltar 6 5 2 0 3 5 11 -6

4. Liechtenstein 3 5 1 0 4 5 10 -5