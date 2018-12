635x357 Ibrahimovic ficha como jugador franquicia del Galaxy. Associated Press

CARSON, California, EE.UU. (AP) — Zlatan Ibrahimovic se queda en Los Ángeles.

El Galaxy anunció el martes que el astro sueco firmó un nuevo contrato que le convertirá en uno de los tres jugadores franquicia del club. La regla del jugador franquicia en la MLS permite a un equipo fichar a un máximo de tres futbolistas con contratos que exceden el tope salarial.

Ibrahimovic, quien devengó 1,5 millones de dólares en 2018, estaba bajo contrato para la próxima temporada, pero sonaban rumores de que el atacante de 37 años de edad podría volver a Europa.

“Muchas habladurías, rumores y susurros, pero nunca me fui. Aquí sigo y no aún no estoy acabado”, dijo Ibrahimovic en un video difundido por el club.

Ibrahimovic ganó al premio al Debutante del Año de la MLS tras firmar 22 goles con 10 asistencias en 27 partidos esta temporada. Se convirtió en apenas el tercer jugador en la historia de la liga que estampó una temporada de 20 goles y 10 asistencias. También recibió el trofeo al Gol del Año y quedó en el Once Ideal de la liga.

El Galaxy remontó posiciones, pero perdió en la última fecha de la temporada regular y quedó fuera de los playoffs.

Ibrahimovic emuló a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como el tercer jugador activo con 500 goles con su club y la selección al anotar ante el Toronto FC el 15 de septiembre.

Los hermanos mexicanos Gio y Jonathan dos Santos y el extremo francés Romain Alessandrini son los otros jugadores franquicia en la plantilla del Galaxy, por el que el club tendría que traspasar, dar de baja o modificar el contrato de uno de los tres.

También el martes, el Galaxy anunció el fichaje del volante Juninho, procedente del Fire de Chicago. El brasileño jugó con el Galaxy entre 2010-15, un periodo en el que club conquistó tres veces el campeonato de la liga. Fue vendido al Tijuana de México y pasó un año con Chicago cedido a préstamo.