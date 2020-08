Ibrahimović a punto de firmar nuevo contrato con el Milan

MILÁN (AP) — Zlatan Ibrahimović ha regresado a Italia y dispuesto a firmar un nuevo contrato con el Milan.





“Todo está en orden y finalmente puedo volver a donde me siento en casa Ibrahimović a su llegada al aeropuerto Linate de Milán a última hora del sábado.





El delantero sueco de 38 años de edad firmaría un contrato de una temporada con el que cobraría 7 millones de euros (8,3 millones de dólares).





Ibrahimović emprendió su segundo ciclo con el Milan en enero tras firmar un contrato de seis meses y fue clave para que los Rossoneri revivieran su temporada al aportar goles 10 goles en 18 partidos de la Serie A.





Los siete veces campeones de Europa finalizaron en la sexta plaza de la liga italiana y se clasificaron a la Liga Europa.





“Como siempre he dicho, no vine para ser una mascota. He venido para conseguir resultados, ayudar al club, al técnico y a mis compañeros para que el Milan vuelva al pedestal que le corresponde", dijo Ibrahimović en un video difundido en la web del Milan.





“Tuvimos seis excelentes meses, pero no hemos ganado nada”, añadió. “Este año tengo la oportunidad de acompañarles desde el primer día, así que tenemos mantener la misma línea, trabajar duro y sacrificarnos para alcanzar nuestros objetivos”.





La Serie A arrancará el 19 de septiembre.