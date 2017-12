635x357 Icardi, en su mejor nivel para visitar a Juve. DANIELLA MATAR (Associated Press)

MILÁN (AP) — Ni siquiera el supuesto interés del Real Madrid por sus servicios distrae a Mauro Icardi, concentrado y en su mejor momento con el Inter.

El capitán de 24 años ha anotado 16 goles en 15 partidos de esta temporada. Su último tanto le permitió alcanzar al décimo mejor artillero en la historia del club, con 94.

Icardi, cuyas actuaciones habrían atraído el interés del Madrid, celebró su logro con los “nerazzurri” publicando en Instagram una imagen de la lista de los mejores goleadores, en la que aparece ya junto a Mario Corso, quien jugó en Inter de 1957 al 73.

“No tengo palabras para describir este momento”, escribió Icardi junto a la imagen. “Es un momento muy preciado, que representa el compromiso y sacrificio que he hecho durante estos años en el Inter. Hoy, en mi quinta temporada en Milán, he entrado en la historia del club como el décimo mejor goleador de todos los tiempos. Gracias a todos por el apoyo que me dan cada día”.

El sábado, Icardi y el Inter visitan a la Juventus, hexacampeona defensora de la Serie A.

La última vez que el Inter viajó a Turín para medirse a la “Vecchia Signora”, cayó por 1-0. Ivan Perisic fue expulsado e Icardi quedó suspendido por dos encuentros por criticar el arbitraje después del partido y por patear un balón como parte de una rabieta.

Inter cayó al quinto puesto y Juve amplió a seis puntos su ventaja en la cima.

Esta vez, Inter se dirige al partido como líder de la tabla y marcha invicto en sus primeros 15 compromisos de la temporada.

Icardi, quien milita en Inter desde 2013, ha ampliado su contrato hasta 2021. El nuevo convenio, firmado el año anterior, incluye una cláusula de rescisión de 110 millones de euros (130 millones de dólares).

Sin embargo, se habla de la posibilidad de elevar el monto de dicha cláusula, especialmente después de que París Saint-Germain se atrevió a desembolsar 222 millones de euros (262 millones de dólares) para que Neymar se marchara del Barcelona.

“No hay necesidad de convencer a icardi para que se ate al Inter”, indicó el director deportivo del club Piero Ausilio, en declaraciones a la cadena nacional italiana Rai. “Tiene un contrato de largo plazo, pero lo que importa más es su deseo. Mauro es capitán del Inter, quiere serlo y desea ganar con el Inter. Y eso es más importante que los contratos y las cláusulas de rescisión”.