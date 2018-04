635x357 Icardi se pierde dos goles, Inter empata 0-0 con el Milan. DANIELLA MATAR (Associated Press)

MILAN (AP) — Mauro Icardi dilapidó dos goles cantados y su Inter debió conformarse con un empate 0-0 como visitante ante el Milan, en un entretenido clásico de la Serie A el miércoles.

Icardi está prendido por la puja por ser el máximo goleador de la liga italiana, con 24 tantos y seis en sus últimos dos partidos. Pero el delantero argentino remató desviado a quemarropa en dos oportunidades, la última en los descuentos.

La repartición de puntos mantuvo al Inter en el cuarto puesto, que otorga la última plaza para la próxima Liga de Campeones. El equipo de Luciano Spalletti le saca dos puntos a la Lazio y ocho al Milan, casi sin posibilidades de clasificarse al máximo torneo de clubes de Europa.

El clásico debió haberse jugado el 4 de marzo, pero se reprogramó al igual que el resto de esa jornada tras la súbita muerte del capitán de la Fiorentina Davide Astori.

Previo al partido, el ex capitán del Milan Franco Baresi rindió tribute al ex volante Ray Wilkins, quien falleció el miércoles. Baresi colocó un ornamento floral frente al sector del estadio donde estaba la barra más recalcitrante del Milan y sostuvo una camiseta con el nombre de Wilkins. También se ofreció un minuto de aplausos para el ex capitán de la selección de Inglaterra, que jugó con el Milan durante tres años.

El Milan había perdido ante el Inter en la primera mitad de la temporada, pero eliminó a los Nerazzurri en los cuartos de final de la Copa Italia.

A siete minutos del descanso, el Inter remeció las redes. Pero el gol de Icardi fue anulado por posición adelantada del argentino tras la revisión del videoarbitraje.

Inter arrancó mejor en el segundo tiempo, con Ivan Perisic estrellando un remate en el travesaño antes de la primera ocasión que Icardi desperdició. El centro de Antonio Candreva encontró al argentino solo en el área y con el arco vacío, pero remató afuera.

Patrick Cutrone casi anotó un gol de chilena, a lo Cristiano Ronaldo a los 68, pero fue invalidado por posición adelantada.

Icardi debió liquidar el partido en los descuentos, pero volvió a rematar afuera tras recibir un balón con el arco a su disposición, esta vez a solo dos metros, aunque deslizándose sobre el césped.

En otros resultados, Sassuolo sacó un empate 1-1 en cancha de Chievo Verona, pese a que terminó con nueve hombres. Ambos equipos suman 29 puntos, cinco sobre la zona de descenso. Crotone, 18vo de la tabla, sucumbió 4-1 de visita al Torino, cuyo delantero Andrea Belotti facturó una tripleta.

A primera hora, el colista Benevento le ganó 3-0 al penúltimo Hellas Verona. Benevento está muy lejos de la permanencia, a 13 puntos.