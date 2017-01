Incertidumbre en Atlético Bucaramanga por llegada de Abdiel Arroyo

El delantero panameño Abdiel Arroyo fue el protagonista de la selección de Panamá al marcar el gol del triunfo frente a El Salvador y también lo es en el Atlético Bucaramanga donde es esperado la próxima semana, aunque existe algo de incertidumbre en su presidente.

Arroyo ya fue anunciado por el Bucaramanga como su nuevo refuerzo semanas atrás, sin embargo, el delantero panameño tras el partido frente a los salvadoreños dijo en zona mixta que la próxima semana definiría su futuro dejando la interrogante si viajará o no a Colombia. Sucede que se conoció que el técnico de Danubio de Uruguay pidió ver videos del jugador porque necesitan un delantero.

El presidente del club Leopardo, Héctor Fernando García, dijo a 5 en deportes: " En el fútbol uno tiene que ser desconfiado como en otras actividades de la vida. Por un lado tenemos una palabra aprentemente seria del agente Luis Gabriel Suárez que ayer me dijo que no me preocupara, pero paralelo tenemos las declaraciones de Abdiel en la Copa Centroamericana y la otra semana debemos tener mucha claridad sobre ese tema".

Por su lado, el periodista Fabián Blanco informó que el representante de Arroyo le comentó que el jugador va a llegar al Bucaramanga.

