Inglés Wayne Rooney hace debut triunfal en la MLS

El goleador de todos los tiempos en Inglaterra, Wayne Rooney, hizo un debut triunfal este sábado en la MLS, asistiendo en un gol en el triunfo por 3-1 de su DC United sobre el Vancouver.

El delantero inglés, de 32 años, fue la atracción en el partido inaugural del nuevo estadio de United con 20.000 asientos.

Rooney ingresó en el minuto 58 por Daren Mattocks.

Rooney, exestrella del Manchester United que jugó para su ciudad natal Everton el año pasado, firmó con el DC United por tres años y medio y 13 millones de dólares el martes pasado.

El estadio Audi Field, de 500 millones de dólares, presenta una pancarta frontal dominada por Rooney con la leyenda "This is Our House" (Esta es nuestra casa).

Un público que coreaba "Rooney" se sintió en todo el terreno.

Docenas de fanáticos luciendo su camiseta número 9 y una multitud flanqueando el túnel de entrada saludándolo con un gran aplauso cuando el equipo salió al campo para un entrenamiento previo al partido.

El United abrió el marcador en el minuto 27, cuando el mediocampista argentino Asad lanzó un tiro con la derecha justo fuera del área penal en la esquina superior derecha de la portería.

Asad corrió a la banca para celebrar y el segundo jugador en abrazarlo fue Rooney, que había estado ejercitándose con otros reservas cuando se anotó el gol.

Diez minutos después de la segunda mitad, los fanáticos comenzaron a gritar "Queremos a Rooney" y momentos después el inglés recibió la llamada del grupo de preparación para recibir un último consejo del entrenador del United, Ben Olsen, antes de entrar en lugar de Mattocks con una ovación de la multitud de 20.504 espectadores.

En el minuto 69, Rooney estuvo involucrado en una serie de pases que llevaron al segundo gol del United.

Rooney disparó después un peligroso cabezazo justo frente al poste izquierdo en el minuto 79 que fue atajado por el arquero Rowe.

Rooney, que anotó un récord de 53 goles para Inglaterra, ganó cinco coronas de la Premier League y una de la Liga de Campeones (2008) con el Manchester United, club con el que marcó un récord 253 dianas.