Jaime Penedo y el Dinamo Bucarest eliminados en la Copa de Rumania

El Dinamo Bucarest donde milita el portero panameño Jaime Penedo quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa de Rumania al perder 1-0 frente al CS Universitatea Craiova.

Penedo jugó todo el partido y nada pudo hacer para evitar el gol de Nicosur Bancu al minuto 56.

Luego de no clasificar a la ronda por el título, el Dinamo Bucarest disputará la fase de relegación que define la permanencia en primera y el descenso.

El Dinamo llega a esta fase con 20 puntos igual que Botosani para ocupar la segunda y primera posición, respectivamente, mientras que el tercero tiene 14 unidades.

El primer partido será el 12 de marzo contra el Gaz Metan Medias. *

