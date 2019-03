Jaime Penedo recibió emocionante homenaje en Guatemala con Municipal

El portero panameño Jaime Penedo viajó hacia Guatemala para un merecido homenaje con los Rojos del Municipal, equipo en el cual disputó seis años de su carrera.

Penedo participó de una conferencia de prensa previo al partido entre Municipal y Cobán Imperial en la Jornada 13 del Clausura 2019 chapín, además, también estuvo tomándose fotos y dando autografos a los fanáticos que llegaron hasta el estadio para homenajearlo.

El mundialista con Panamá en Rusia 2018 recibió una placa por su trayectoria en el equipo y el caluroso aplauso y cánticos de su público en Guatemala, además de pancartas e incluso una tela enorme por parte de la barra, en agradecimiento a lo que dio en esta institución.

Con el Municipal, 'San Penedo' ganó cuatro títulos nacionales y fue figura del equipo en reiteradas ocasiones, protegiendo el arco rojo.

Árabe Unido anunció que le hará homenaje al cancerbero nacional el próximo 5 de abril y la selección tendrá un juego de despedida para él, Felipe Baloy, Blas Pérez y Luis Tejada este 29 de mayo, ante la selección Vasca en el Rommel Fernández.

"No se va, no se va, Penedo no se va 🎶👏🏻", asi canta la afición del @Rojos_Municipal en la despedida de Jaime Penedo en Guatemala. Gran ambiente para el histórico portero panameño🇵🇦⚽ vía @Luisbarrios_502 pic.twitter.com/j8wC26D3ze