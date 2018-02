Jaime Penedo volvió a ser suplente con Dinamo

El portero panameño Jaime Penedo estuvo nuevamente en el banquillo para Dinamo Bucarest en liga ante FC Concordia.

Penedo, quien llegó tarde a la preparación del equipo en Chipré para afrontar la segunda parte de la temporada por una intoxicación en Panamá, acumula su segundo partido liguero consecutivo en la suplencia, siendo titular el rumano Laurentiu Branescu.

En esos dos últimos encuentros, el Dinamo ha recibido 5 goles; ante el Concordia 3, y dos ante Craiova.

Los Perros Rojos marchan en la sexta posición del campeonato con 38 puntos y tendrá un importante partido ante el Steaua el próximo domingo.

Una cuenta de aficionados dedicada al equipo, posteó en Twitter tras caer el tercer gol, que el experimento de Branescu debe parar, especialmente cuando se tiene a un portero mundialista en el banquillo (Penedo).

81' Another goal for Concordia and its 4-3. This Branescu experiment needs to stop. Especially as we have a world cup keeper on the bench. #DDB