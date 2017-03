Jorman Aguilar marca doblete y Eric Davis anota de penal

Los legionarios panameños Jorman Aguilar y Eric Davis destacaron con sus goles en Portugal y Eslovaquia.

Aguilar marcó doblete a los minutos 31 y 43 para el Olhanense que se impuso 2-1 a Cova da Piedade en la segunda división de Portugal. Es el octavo gol para el delantero con su equipo que a pesar del buen momento Aguilar sigue último con 21 puntos en 31 partidos.

Por su lado, el lateral Eric Davis anotó de penal al minuto 67 para darle el empate 2-2 a su equipo DAC 1904 Dunajska Streda frente al líder Zilina en la primera división de Eslovaquia. Fue el primer gol del colonense en esta temporada.

Davis jugó todo el partido y fue amonestado en la celebración del gol.

El DAC 1904 es séptimo con 24 puntos en 21 partidos. *

