José Calderón asegura que no seguirá en Marathon y denuncia a directivos

Luego de fuertes acusaciones por parte del Presidente del Marathon, Orinson Amaya, sobre José Calderón, el portero panameño salió al paso y dio su versión, denunciando a directivos del equipo verde en Honduras.

Calderón dejó claro que no regresará al Marathon por todo lo que ha acontecido, al decir que él jugaba por el dinero, y además que exigía parte del dinero que va a ingresar el equipo de la FIFA por la participación del guardameta con la selección nacional en Rusia 2018.

"Rolin Peña (gerente deportivo) me llamó y me dijo que me iban a dar 500 dólares de aumento a mi salario y no lo considero justo, yo merezco más", manifestó el ex Chepo FC a Diario Diez.

Además, dijo que no se va a regalar porque trabaja y su familia merece lo mejor. "Yo le pedí el 50% de la plata del Mundial y me dijeron que no estaba a su alcance, ese dinero llega porque estoy jugando aquí, esa plata viene de la FIFA, no de su bolsillo", agregó, luego que el propio gerente deportivo le había dado la idea en el torneo pasado, pidiéndole que se quedara un torneo más por el dinero que entraría.

Sobre su futuro, el portero manifiesta que ya tiene ofertas de un equipo en Honduras, aunque tiene la opción de jugar en Panamá en la segunda división, algo que no es su objetivo principal.

"El Presidente dijo que yo estaba fuera del equipo, yo no voy a pelear con nadie donde me denigren porque me voy a sentir mal, mi esposa me dijo que no regresara", acotó Calderón.

Y de paso, deja un mensaje para los que lo acusaron y han hablado cosas que no considera correctas. "Ellos tienen que pedirme disculpas, llamarme y decirme que se equivocaron, que no debieron decir esas cosas de mi. A la afición del Marathon, les digo que no fue mi culpa", finalizó.