José Mourinho, 'The Special One' pierde su magia

Provocador, arrogante, pero exitoso. José Mourinho ha dirigido a algunos de los grandes clubes de Europa y ha conquistado dos Ligas de Campeones pero su dirección sin concesiones, sus tácticas minimalistas desgastando al vestuario y su magia parecen marchitarse con los años.

. Conflictos

Tres dedos al aire: de esta desafiante manera recordó Mourinho a los aficionados de la Juventus de Turín que le insultaron en un partido de Liga de Campeones que en 2010 consiguió un triplete ('Champions', Liga italiana y Copa) con el Inter de Milán, superando a los 'Bianconeri'.

Pero en esa noche de octubre de 2018, el portugués de 55 años ya estaba alejado de los títulos y las alabanzas. Envuelto en un conflicto latente con el campeón del mundo francés Paul Pogba, descolgado de la clasificación en la Premier League, recibió muchas críticas y su equipo se inclinó 1-0 en casa.

Posteriormente tuvo la oportunidad de volver a burlarse de los turineses en el encuentro de vuelta, cuando su equipo remontó y ganó 2-1 en Italia. Su agente, el portugués Jorge Mendes, aseguraba a principios de diciembre que "José está muy feliz en el club y el club está muy feliz con él".

Pero una dolorosa derrota por 3-1 contra el Liverpool de Jürgen Klopp, y la perspectiva de enfrentarse al París SG del astro brasileño Neymar y del joven prodigio francés Kylian Mbappé en octavos de final de la 'Champions', acabaron con 'Mou', que será reemplazado por un entrenador interino hasta final de temporada.

. El amor dura tres años

Su adiós a los 'Diablos Rojos' relanzará la idea de la "maldición del tercer año" del preparador de Setúbal. Tanto en el Real Madrid (2010-2013) como en su vuelta al Chelsea (2013-diciembre 2015) y después con los 'Diablos Rojos' consiguió buenos resultados rápidamente, pero sus reinados fueron cortos y terminaron en medio del caos.

¿Por qué? Su carácter le hace ganarse enemistades con algunos jugadores. En Mánchester tuvo una relación complicada con Pogba. En el Real Madrid el vestuario le dio la espalda, incluido el astro luso Cristiano Ronaldo, lo que precipitó su caída.

"Mourinho quema a sus jugadores después de un año y medio, dos años como máximo", opinó el entrenador italiano Fabio Capello, exseleccionador de Inglaterra, cuando el portugués fue despedido del Chelsea. Sin embargo, eso no le impidió levantar en 2017 la Europa League y la Copa de la Liga.

. ¿Desfasado?

Sus tácticas minimalistas, sintetizadas en la máxima de conseguir "la victoria sin importar cómo" también hizo rechinar los dientes a sus jugadores.

Con esta forma de jugar Mourinho ganó con el Oporto una 'Champions' (2004), dos ligas portuguesas (2003, 2004) y una Copa de la UEFA (2003), entre otros títulos. En 2010 firmó un año espectacular con el Inter y fue campeón de Inglaterra en tres ocasiones (2005, 2006, 2015) y de España en una (2012).

Pero en la actualidad los resultados parecen sonreír a los técnicos y jugadores ofensivos. El Manchester City del español Pep Guardiola, su gran rival cuando entrenaban a Real Madrid y Barcelona, reina en Inglaterra. Y el Liverpool del alemán Jürgen Klopp llegó a la final de la 'Champions' la temporada pasada a pesar de su frágil defensa.

A su llegada a Inglaterra, Klopp aseguró ser 'The Normal One', en contraste con un Mourinho que se reivindica como 'The Special One'.

Pero con el paso de las temporadas la tendencia se ha invertido y el portugués, también salpicado por casos de fraude fiscal, parece haber perdido su magia. ¿Hasta el punto de parecer desfasado? Su palmarés y su aura todavía le convierten en un codiciado 'superentrenador', pero Klopp, que está en su cuarta temporada con los 'Reds', no encuentra a mucha gente que le critique.