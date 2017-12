Jugador de Bélgica aclara que no menospreció a Panamá

El extremo belga, Yannick Ferreira Carrasco, aclaró en sus redes sociales que no menospreció ni a Panamá ni a Túnez tras conocerse el grupo de la Copa Mundial de la FIFA 2018, donde también está Inglaterra.

Carrasco, quien juega en el Atlético de Madrid, posteó en su cuenta oficial de Instagram minutos después del sorteo que debían entrenar duro por el gran grupo que le había tocado a Bélgica.

Junto al post, el jugador de 24 años colocó una cara que puede haber generado molestia, en lo que presuntamente era un sarcasmo y que fue tomado de esa forma.

"Para ser claros no menosprecié a Panamá o a Tunez. He tenido muchas sorpresas y no soy quien para juzgar a otro país. Ahora tengamos un buen Mundial", fue parte de lo que escribió tras la polémica publicación.

El debut panameño en un Mundial será el 18 de junio ante Bélgica en el estadio Fisht de Sochi.