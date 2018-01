Julio Dely Valdés entre los candidatos para dirigir al Malagueño

El ex seleccionado Julio Dely Valdés es uno de los candidatos para dirigir al Malagueño (filial del Málaga) luego de la destitución de Manuel Ruano.

La información la adelante la prensa en Málaga que apunta que Dely Valdés suena para ocupar el puesto junto a otros candidatos como son Juan Carlos Añon y Sergio Pellicer.

Julio Dely es un viejo conocido por la directiva del Málaga tras jugar varias temporadas en el equipo y dirigir el Juvenil División de Honor y segundo de Antonio Tapia en el última etapa en el banquillo malaguista.

Consultado sobre el tema, el ex técnico de Panamá manifestó a RPCTV.COM: " En verdad no sé nada al respecto, recién en la mañana vi la información, en todo caso me han dicho que el club no dirá nada hasta mañana por la tarde debido a que la delegación del primer equipo del Málaga está en Eibar para jugar esta noche ".

El Malagueño es líder solitario con siete puntos en el grupo IX.