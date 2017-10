Julio Dely: Tengo una felicidad inmensa, hay que disfrutarlo porque se sufrió mucho

El ex seleccionado nacional y ex técnico de Panamá, Julio Dely, aseguró que se emocionó muchísimo por la clasificación a Rusia 2018 y que todos los panameños deben sentirse orgullosos de que se alcanzó por primera vez en la historia.

" Estuve allí pendiente al partido, de hecho dormí antes para estar fresco. De verdad que me emocioné muchísimo cuando Román metió el gol, obvio por la hora en España (4 de la madrugada) no pude gritarlo como me hubiese gustado, pero si me emocioné", dijo el "Panagol" desde España a RPCTV.COM.

" Al final del partido sentí una inmensa alegría, me emocioné muchísimo y hasta ahora estoy con una felicidad que se me nota en el rostro".

" Todos los panameños debemos sentirnos orgullosos de lo que se alcanzó, hay que disfrutarlo porque ha costado mucho y hemos sufrido mucho para que llegara este día que por fin llegó y como dice parte de la letra de nuestro himno Alcanzamos por fin la victoria. Felicidades a toda Panamá por lo que están viviendo en este momento".

Agregó que esto es para todos los panameños y que se siente orgullos de todos los jugadores y cuerpo técnico. " De verdad muy orgulloso del trabajo de los directivos de la FEPAFUT y de verdad lo han hecho de manera incansable, me consta".

Por último, Julio Dely indicó que quiere estar en Rusia viendo jugar a Panamá y que comprará su boleto aéreo cuando sepa en que ciudad jugará la selección Nacional.