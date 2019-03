Kean se viste de Ronaldo y ofrece el triunfo a la Juventus ante el Empoli

Con Cristiano Ronaldo de baja por lesión, el joven internacional italiano Moise Kean, de 19 años, dio el triunfo (1-0) a la Juventus, líder destacadísimo, ante el Empoli (17º), este sábado en la 29ª jornada.

Un balón colgado al área lo peinó con maestría hacia atrás el croata Mario Mandzukic y la sensación de la Juventus en este tramo de la temporada empalmó un potente disparo (71). A continuación tuvo la posibilidad de irse con un doblete, pero le faltó clarividencia en su duelo con el arquero.

El técnico del vigente campeón Massimiliano Allegri no puede contar con Ronaldo, que estará de baja unas semanas por una lesión muscular en su muslo derecho.

Su joven 'alumno' solo necesitó tres minutos y tres balones para desbloquear un partido sin excesivo brillo. Tras entrar por el francés Blaise Matuidi, cansado, consiguió el gol del triunfo a un toque.

Kean atraviesa el mejor periodo de su incipiente carrera. Autor de un doblete a principios de mes ante el Udinese, el joven atacante también marcó ante Finlandia y Liechtenstein, con la Nazionale en el inicio de la clasificación para la Eurocopa 2020.

"Todavía no es ni Messi ni Ronaldo", recordó el viernes Allegri en rueda de prensa para rebajar la euforia que se ha creado con su irrupción.

Pero con su actuación demostró a Allegri que es una opción válida para sustituir a Ronaldo, en caso de que la leyenda portuguesa no esté listo en la ida de los cuartos de la Champions, el 10 de abril contra el Ajax. El técnico de la Juventus ya dejó claro el viernes que no contará con el cinco veces Balón de Oro hasta que no esté completamente recuperado.

- Dybala, lesión en el calentamiento -

La mala noticia para el técnico fue la lesión durante el calentamiento del argentino Paulo Dybala, con problemas en el muslo derecho, a poco más de una semana para el regreso del gran teatro europeo.

Con este triunfo la Juventus amplía a 18 su ventaja con el Nápoles (2º), que el domingo visita a una Roma (5º) que necesita ganar para seguir peleando por la clasificación a la próxima Champions.

En el otro partido disputado este sábado el Udinese (15º) ganó 2-0 al Génova (12º) con uno de los mejores goles de la temporada, el segundo, marcado por Rolando Mandragora en el 61.

El centrocampista italiano se encontró un balón muy lejos del área y empalmó una volea con la izquierda.

Este sábado también se disputa el Sampdoria-Milan. Este último, cuarto clasificado, podría superar al Inter (3º) en caso de triunfo.

-- Resultados de los partidos de la 29ª jornada del campeonato italiano:

- Viernes:

Chievo - Cagliari 0 - 3

- Sábado:

Udinese - Génova 2 - 0

Juventus - Empoli 1 - 0

(19h30 GMT) Sampdoria - Milan

- Domingo:

(10h30 GMT) Parma - Atalanta

(13h00 GMT) Fiorentina - Torino

Frosinone - SPAL

Roma - Nápoles

(16h00 GMT) Bolonia - Sassuolo

(18h30 GMT) Inter - Lazio

Clasificación:

- PtsJGEPGFGCDif

1.Juventus78292531601941

2.Nápoles60281864522329

3.Inter53281657432419

4.Milan51281495432617

5.Roma47281387523913

6.Lazio45271368412912

7.Atalanta45281369573918

8.Torino442811116372611

9.Sampdoria422812610493811

10.Fiorentina3728813743358

11.Parma332896133044-14

12.Génova332989123444-10

13.Cagliari332989122840-12

14.Sassuolo3228711103947-8

15.Udinese282877142640-14

16.SPAL262868142542-17

17.Empoli252967163655-19

18.Bolonia242859142542-17

19.Frosinone172838172153-32

20.Chievo1129111172157-36