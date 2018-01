635x357 Klopp: Liverpool hizo todo lo posible por retener a Coutinho. STEVE DOUGLAS (Associated Press)

El técnico del Liverpool Juergen Klopp dijo que el equipo no pudo hacer más para persuadir a Philippe Coutinho de permanecer en Anfield después de que el brasileño concretó el sábado su sueño de jugar con el Barcelona.

“Philippe fue muy insistente conmigo, con los dueños e incluso con sus compañeros de que estaba desesperado porque se concretara el traspaso”, dijo Klopp.

“Les puedo decir a los seguidores del Liverpool que nosotros, como equipo, hicimos todo lo que pudimos para convencer a Philippe de que permanecer como parte del LFC era igual de atractivo que mudarse a España, pero estaba 100% seguro que su futuro — y el de su familia — está en Barcelona. Es su sueño y estoy convencido que no pudimos hacer más por hacerle cambiar de parecer”.

Klopp dijo que Coutinho “quería que esto se diera desde julio”, cuando el Barcelona reveló su interés.

El Liverpool rechazó en agosto tres ofertas del Barcelona por el brasileño, pero aceptó un nuevo ofrecimiento durante la ventana de traspasos invernales.

Barcelona no reveló el costo del acuerdo, pero una persona con conocimiento del acuerdo y que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato dijo que tuvo un costo de 192 millones de dólares (160 millones de euros).

“Logramos retenerlo durante el verano con la esperanza de convencerlo y formara parte de lo que buscamos conseguir”, dijo Klopp. “Pero, aunque a veces es difícil aceptarlo, es parte de la vida y del fútbol — los individuos tienen sus propios sueños y objetivos en la vida”.