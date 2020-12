635x357 "No ayuda", Koeman después de que Tusquets dijera que hubiera vendido a Messi.

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, consideró este viernes que declaraciones como las del presidente de la comisión gestora, Carles Tusquets, afirmando que habría vendido a Messi "no ayudan" a la tranquilidad del equipo.

"Los comentarios de fuera no me interesan y los de dentro del club no nos ayuda a tener la tranquilidad para hacer nuestro trabajo que es ganar los partidos", dijo Koeman en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Cádiz del sábado.

Koeman se expresaba así después de que Tusquets afirmara el jueves en una entrevista que "económicamente hablando, hubiera vendido a Messi en verano. Económicamente, hubiera sido deseable".

"No podemos controlar las declaraciones de fuera, pero las de dentro del club creo que es diferente", insistió Koeman, recordando que "sabemos la situación de Leo (que finaliza contrato a final de temporada) y él es el que debe decidir su futuro".

Koeman consideró que las declaraciones de Tusquets son "una opinión personal y respeto cualquier opinión, pero Leo tiene esta temporada con el Barça y él decidirá su futuro. Ojalá que sea aquí".

Preguntado por si le gustaría tener a Leo Messi y Neymar juntos, después que Neymar afirmara que quiere volver a jugar con el astro argentino, Koeman afirmó que "no me gusta hablar individualmente, pero como club, como entrenador, como culé siempre quieres tener a los mejores jugadores el mundo".

Respecto a la delicada situación económica del club, que llevó a Tusquets a afirmar que los jugadores no cobrarán en enero, Koeman se limitó a afirmar que "hemos llegado a un acuerdo los jugadores y yo como entrenador con el club".

"No sé más de cifras, no es mi trabajo, mi trabajo es preparar al equipo, jugar bien y ganar", añadió Koeman, que mostró su deseo de que regrese pronto el público a los estadios.

"Todos los países estamos mirando como tener gente en el campo, depende de la salud, del tema del covid-19", dijo el técnico azulgrana, mostrando su esperanza de que "pronto tengamos gente" en los estadios.

En LaLiga, con el equipo 7º a 10 puntos del líder, la Real Sociedad, Koeman consideró "la temporada es todavía larga, pero no nos podemos permitir perder más puntos".