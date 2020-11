LFF lista para poner en marcha su Torneo 2020 en modo pandemia

El Torneo 2020 de la Liga de Fútbol Femenino LFF se pondrá en marcha este jueves con dos partidos en el que las campeonas del CD Universitario se enfrentarán al Sporting SM.

La jornada inaugural inicia a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) en la cancha del CAI Soccer Center en la Vía Israel, que será la sede del torneo en su totalidad.

Para este jueves también jugarán Tauro FC vs. Costa del Este a las 7:00 p.m.

El torneo se juega con un formato de dos grupos de cuatro equipos a una sola vuelta y un partido inter-grupo en la fase regular.

Los dos primeros de cada grupo clasifican a las semifinales que serán de ida y vuelta y los vencedores avanzan a la final del torneo.

Tauro FC, Alianza FC, Atlético Nacional y Costa del Este integran el grupo A.

CD Universitario, Sporting, CAI y Plaza Amador componen el grupo B.

En la jornada inter-grupo del torneo jugarán Atlético Nacional vs. CAI; Tauro vs. Sporting; Alianza vs. Plaza Amador y Costa del Este y CD Universitario.